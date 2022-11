Kibermérnökök vigyázzák az autók titkait az új zalai tesztközpontban

„Az autónak sarkvidéki hidegben is pöccre kell indulnia. Mínusz negyven fokot is képesek vagyunk előállítani a hidegkamrában. Azt nézzük, hogyan viselkednek az alkatrészek és mennyire komfortosan tud vezetni ilyen körülmények között a sofőr” – magyarázta lapuknak a ZalaZONE komplexum tőszomszédságában most felavatott tesztközpont egyik feladatát Dirk Janetzko, az ausztriai központú, globális cégként működő AVL magyarországi leányvállalatának ügyvezető igazgatója.

Minden rezdülést elemeznek a zalai tesztközpontban. Fotó: AVL Minden rezdülést elemeznek a zalai tesztközpontban. Fotó: AVL

Az új járműmérnöki központ 1340 négyzetméteres, több mint 50 tesztjármű és prototípus fér el benne. Ez az öt kontinensen jelen lévő AVL első olyan létesítménye, amely közvetlen kapcsolatban áll az autonóm és elektromos járművek biztonságos és hatékony fejlesztésének legújabb kísérleti terepével.

Az ügyvezető elmondta, hogy mintegy 150 szakértő dolgozhat itt, de nem mind fejlesztőmérnök, a csapat fele a tesztek előkészítésében, illetve azok végrehajtásában jártas, magasan képzett szakember. Főleg személyautókat gyártó világcégekkel vannak kapcsolatban, de akár katonai teherautókat és más speciális járműveket is tudnak tesztelni. Az a feltétel, hogy a különleges útfelület nem sérülhet, hiszen ez a tesztelések során nagyon érzékeny és az általa is továbbított adatok sokat érnek a gyártóknak.

„A BIG Data megfelelő kezelése, elemzése talán a legfontosabb, hiszen a tesztek során összegyűlt információk, a mesterséges intelligencia által megállapított értékek, a szimulációk tapasztalatai aranyat érnek a járműgyártóknak. Ezekhez értő szakértőkből nincs hiány a zalai központban.” - mondta az ügyvezető igazgató.

A járművek összes rendszerét és funkcióját képesek tesztelni, akár extrém időjárási körülmények vagy útviszonyok közepette. Ahhoz, hogy a jövőben még nagyobb biztonságot nyújtsanak az utakon, elengedhetetlen, hogy a járműveket olyan biztonságos környezetben teszteljék, amely biztosítja a valósághű közlekedési helyzeteket és a forgatókönyvek minden típusát.

Kapcsolódó cikk Szíjj László cége fél milliárd forintért építheti tovább a ZalaZone tesztpályát Szíjj László milliárdos cége, a Duna Aszfalt Zrt. építheti a ZalaZone tesztpálya több elemét mintegy 500 millió forintért.

Felidéztük az igazgatónak az önvezető autókkal kapcsolatos egyik anomáliát: azt, hogy néha úgymond elszabadulnak, sőt, sajnos halálos áldozatok is voltak már. Ezzel összefüggésben azt kérdeztük, hogy milyen szerepe van ennek a központnak a kiberbiztonság megteremtésében, vagyis abban, hogy az autók egymással, ezen kívül az autók az utakkal hogyan kommunikálnak biztonságosan.

Az AVL globálisan csaknem 11 000 szakembert foglalkoztat. Magyarországon több mint 500-an dolgoznak a zalaegerszegi, az érdi, a fővárosi és a kecskeméti részlegen. A vállalat az ötletelési fázistól a sorozatgyártásig, a járműarchitektúrák és platformmegoldások, valamint az új meghajtási rendszerek és energiahordozók hatásának vizsgálatát végzi. A legmodernebb és nagymértékben skálázható IT-, szoftver- és technológiai megoldásokat kombinálja alkalmazási know-how-jával. Tavaly 1,6 milliárd eurós forgalmat ért el, ebből 12 százalékot kutatás-fejlesztésre fordított.

Az ügyvezető azt mondta, hogy tesztelőként nekik is nagy a felelősségük. Építettek egy 15 hektáros városi környezetet az összekapcsolt és automatizált járművek és a kapcsolódó technológiák működésének megfigyeléséhez, teszteléséhez. Céljuk, hogy a járművek működéséhez szükséges különféle informatikai fejlesztésekhez adjanak elegendő, részletes és mindenre kiterjedő adatokat, csak így lehet megakadályozni a külső, illetéktelen beavatkozást az önvezető rendszerekbe.

A repülőgépek által okozott zajártalomról ma elég sokat hallani, de a közúti járművekéről nem annyit. A zalai központban az úgynevezett elhaladási zajszintet is mérik egy speciális pályán. Tartóssági és járműdinamikai vizsgálatokat és hajtáslánc, valamint futómű ellenőrzéseket, teszteket is végeznek.