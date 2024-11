Korábbi munkatársa jelenti fel Gulyás Gergelyt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

A védelmi szint csökkentését végül úgy sikerült elérni, hogy Lánszki Regő államtitkár saját kezűleg írta alá a szakértők véleményét felülíró aktát. Ezt a névbélyegzővel lepecsételt dokumentumot a Partizán be is mutatta. A minisztériumi szakemberek ellenállását kiváltó átépítés vezető tervezője egyébként Lánszki Regő húga, Lánszki Csenge volt, a laktanya védettségét 2024 augusztusában minősítették vissza.

Az Üllői út és a Ferenc körút sarkán álló Mária Terézia (Kilián) laktanya klasszicista épületét Hild József tervezte 150 évvel ezelőtt, ennek a kétharmadát akarta elbontani a beruházó. A minisztérium saját szakemberei is ellenálltak, mert az épület nem csak építészeti, hanem történelmi emlék is.

A Miniszterelnökség azonban az erről szóló részletes szakértői dokumentációt figyelmen kívül hagyta, a műemléki szintet 2021-ben csökkentette, és azóta már az épület jelentős részét el is bontotta.

A kirúgott szakember dokumentálta három kiemelten védett budapesti műemlék épületek bontási engedélyének kiadását, amely során állítása szerint a felettesei akár a törvényt is semmibe vették a beruházók érdekei miatt. A szakemberek szerint például az Agrárminsztérium 150 éves épületének felét még akkor sem kellene elbontani, ha a Kossuth teret átépítő állami cégnek beakadt, hogy mindenképpen háromszintes mélygarázs kell alá.

Már a trailer megjelenése is elég volt Bátonyi kirúgásához, de az egykori kormányfőtanácsos emelte a tétet: rögtön a videó elején bejelenti, hogy hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tesz

de egy idő után be kellett látnia: nem esetleges hibák vannak a műemlékvédelmi rendszerben, a rendszernek kifejezett célja a jól bekötött vállalkozók kiszolgálása, mozgatója pedig az „akarnokság, a műveletlenség és a korlátlan hatalom”.

Bátonyi Péter kormányfőtanácsos, műemléki referens olyasmit csinált, amit az érett NER-ben nem sokan: minisztériumi asztalától felállva adott interjút a Partizánnak, és még a saját felettesét is feljelentette – szúrta ki a 444.

Egy minisztériumi szakember névvel és arccal beszélt róla, hogyan bontatnak el műemlék épületeket a NER urai, és fel is jelenti egykori felettesét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!