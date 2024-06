Az Index a rogáni propaganda egyik zászlóshajójává vált - állítja Magyar Péter

A legjelentősebbé vált ellenzéki párt vezetője szerint:

„A kampány során minden listavezetővel címlapon közöltek videóinterjút, Rónai Egon riporter kérdéseivel. Van olyan mérhetetlen támogatottságú párt, amelynek listavezetője többször is kapott lehetőséget. A TISZA Pártot, mint a legnagyobb ellenzéki pártot az Index nem kereste, ezért felvettem a műsor szerkesztőivel a kapcsolatot, mára ígértek visszajelzést. Az imént közölték, hogy a választás után tudnak számunkra műsoridőt biztosítani. A nagymúltú Index immáron az új Origová, a rogáni propaganda megbízható fogaskerekévé vált. Persze eddig is látszott mindez az alákérdezős Mészáros interjúnál és akkor is, amikor a TISZA Párttal kapcsolatos rogáni hazugságokat a címlapon hozták, a pozitív híreket, pedig minél jobban elrejtve, de mégis szomorú látni, hogy egy nagymúltú, szebb napokat látott internetes hírportál hogyan jut szép lassan a »köz«média szintjére.”