Magyar Péter egy Jawohl!-kormánynak lehet a miniszterelnöke – erre utalt Orbán Viktor

Mindig is igyekeztem a legnagyobb teret és szabadságot hagyni a munkaadók és a munkavállalók között, csak időnként segíti elő a kormány a bérmegállapodást adószabályok változtatásával, könnyítésekkel – jelentette ki Orbán. Meglátása szerint jól haladnak a tárgyalások, belátható időn belül lesz itt 1 millió forintos átlagbér, a minimálbért pedig 450 ezerig elvihetik.

Ha Trump elnök nyer, akkor megkönnyebbülünk, mivel már ketten leszünk békepártiak – ismételte meg sokadszorra a magyar kormányfő, meg azt is, hogy nekünk sikerült kimaradnunk a háborúból.

Orbán szerint a hidegháborús logika megjelent a gazdaságban is – amit visszahozni rossz ötlet. Nemcsak a biztonság terén, hanem a gazdaságban. Tarifák, vámok, büntetések. És már Magyarországot is sújtják szankciók – osztott meg egy eddig nem ismert tényt, amit azonban nem fejtett ki.

Szerinte nekünk saját utat kell járni, hiszen ha követjük az EU-t, akkor mi is megfeneklünk.

Hozzátéve: ha a nyugatiakkal megyünk tovább, mi is beesünk a szakadékba, vagy megfeneklünk, ahogy Mario Draghi mondta, a keleti modell kulturálisan nem alkalmazható nálunk.

Ennek a megvitatására is kiváló alkalmat teremt a magyar kormányfő szerint, hogy november 7-én lesz Magyarországon a nyugati világ csúcstalálkozója, az európai politikai közösség 41 vezetője lesz itt, a brit és a török kormányfő is, rá egy napra, 8-án meg csak az EU 27 országának vezetője tárgyal.

Bár szerdán ünnepi beszédet tartott Orbán Viktor az október 23-ai forradalom emlékére, két nappal később is volt ideje arra, hogy leüljön a Kossuth Rádió mikrofonállványa elé. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb kijelentéseit:

