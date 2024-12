Menczer Tamás saját bevallása szerint is lemegy egy bizonyos szint alá

Miután Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjújában elismerően beszélt Menczer keddi performanszáról, Török Gábor kiírta, „Orbán Viktor beleállt, itt a miniszterelnöki pecsét az akción. Innentől lesz igazán érdekes, mert akkor ez most már nem kísérlet, nem tévedés, hanem stratégia” — számol be róla a 444.

Tóka Gábor politológus szerint Menczer szereplése kínos, Török Gábor politikai elemző szerint öngól, Lakner Zoltán politológus szerint pedig nem érték el a kívánt hatást, Magyar Péter pedig közölte, az akció után 5 millió folyt be a számlájukra, ennek ellenére úgy tűnik, a Fidesz kitart az irány mellett — teszi hozzá a lap.

Az akciónak nem csak az lehetett a célja, hogy Magyart kihozzák a sodrából, hanem az is, hogy egy szintre vigyék Menczer Tamással — írja a 444.

