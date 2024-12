Mindent vitt a TV2 csodafegyvere – régen verték meg ennyire az RTL-t

A kereskedelmi csatornák ezúttal sem durrogtatták el az összes puskaport a hétköznapokon, így mindkét hétvégi napon születtek méretesebb nézettségek. Szombaton az RTL-en visszatért a hagyományosan népszerű A mi kis falunk, amit ezúttal 507 ezren néztek, míg vele párhuzamosan döntőt rendezett a TV2, a celebtáncos Dancing With The Stars végül WhisperTon és Tóth Katica győzelmével zárult, mindezt 796 ezren figyelték a készülékek előtt.

A főműsoridő második felében a főzőműsor A konyhafőnök csapott össze a Gáspár Győzővel és családjával érkező Gáspárék epizódjaival. Itt is a TV2 örülhetett, ugyanis Győzike és családja átlagosan 404 ezres nézőszámával lenyomta a séfek által hozott 249 ezer főt a teljes lakosság körében.

Ezzel szemben mindent vitt a Házasság első látásra. A házasodós párkereső 2. évadja továbbra is óriási közönségkedvenc, amellyel nem nagyon tudnak versenyezni más műsorok. A TV2 az 50. héten kettős győzelemnek örülhetett, ugyanis az adásonként 801 ezres átlagos nézőszámot elérő műsor csütörtöki epizódja 842 ezres nézettségével az egész hét legjobbja lett. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontosnak számító, 18-49 évesek korcsoportjában pedig a szerdai adás tarolt, ezt a szegmensben 232 ezren követték, 25,3 százalékos közönségarány mellett.

