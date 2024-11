Mire készül a magyar parlament?

A határozathozatalokat követően megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, azt követően pedig a kormány tagjait interpellálhatják a képviselők. A parlament nyolc előterjesztés bizottsági jelentésének és összegző módosító javaslatainak vitáját is lefolytatja, ezek között szerepel egyebek mellett a tavalyi zárszámadás . (MTI)

Képviselői mandátumigazolás és eskütétel is várható. A fideszes Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő lett, az ő országgyűlési képviselői helyét Hegedűs Barbara foglalhatja el. Vita lesz, majd döntés várható a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításáról, amely alapján az Országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy az ukrajnai háború miatt kihirdetett a veszélyhelyzetet 2025. május 18-ig meghosszabbítsa. Ugyancsak döntenek az összeférhetetlenségi szabályokon változtató, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvénymódosításról.

A napirendi javaslat szerint az ülés a megszokottnál korábban, 11 órakor kezdődik, megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Szabó János (MDF) volt országgyűlési képviselőről. A napirend előtti felszólalók között szót kap Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló is.

