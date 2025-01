Navracsics Tibor is kénytelen volt elismerni

A miniszter közölte, ennek a szemléletváltásnak pozitív hatása lehet az önkormányzati szférára és a területi közigazgatásra is, továbbá megtalálhatják a hatékony és eredményes együttműködés formáját.

A vidéknek is több arca van Fotó: Borbély Ádám / fehervarcsurgo.hu

Navracsics Tibor hangsúlyozta, ezeket a fejlettségi adatokat csak úgy lehet javítani, ha a településalapú fejlesztési politika mellett a területi együttműködés programját is elindítják.

Ha a budapesti kerületeket is a járások közé soroljuk, akkor 34 olyan járás van ma Magyarországon, amely gazdasági ereje szempontjából az országos átlag fölött áll – közölte a miniszer a Területpolitika 2025 – Járási és térségi együttműködések a hatékony tervezésért című konferencián. Navracsics Tibor hozzátette, a 34-ből 22 a fővárosi kerületek egyike.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!