Orbán Viktor hamar visszamegy Ázsiába

A magyar delegációban üzletemberek is helyet kaptak az energetikában, a pénzügyekben, az informatikában, a telekommunikációban és a védelmi iparban érdekelt hazai cégek képviseletében – közölte Havasi.

Az Index híre szerint Orbán első alkalommal tesz hivatalos látogatást az Egyesült Arab Emírségekben. A miniszterelnök sajtófőnöke arra is kitért, hogy a látogatás részeként a kormányfő üzleti reggelin vesz részt emírségekbeli vállalatok vezetőivel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!