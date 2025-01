Orbán Viktor ismét megtalálta Soros Györgyöt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Posztjából (is) az derül ki, hogy meggyőződés, miszerint meg vannak vásárolva a képviselők, brüsszeli bürokraták, komoly döntéshozók, akikhez bejárása van Soros Györgynek, rendszeresen fogadják a Soros-hálózat képviselőit. Ők be vannak oda épülve.

Véleménye szerint nekünk, európaiaknak most egy nagyon nehéz időszakkal kell szembenéznünk, és egyetlen célunk lehet: ki kell őket szorítani Brüsszelből. Fel kell őket pakolni egy hajóra, és haza kell őket küldeni Amerikába. Ha ezt nem tesszük meg, akkor Brüsszel lesz az új Washington, akkor az amerikai demokraták politikáját fogják Brüsszelben folytatni, és az ellentétes az európai emberek és a magyar emberek érdekével is.

„Amikor 2016-ban Donald Trump először nyert, akkor a demokraták átmenekültek Brüsszelbe. Most ugyanez történik: Soros György elvesztette a csatát Amerikában. Amerikát felszabadította Donald Trump” – írja.

Orbán Viktor a pénteki Kossuth rádióbeli interjújábanújult erővel már felvette a Soros György-féle fonalat, amit most friss Facebook-posztjában is folytat.

