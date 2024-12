Orbán Viktor legújabb húzása miatt meresztheti a szemét

A portál értelmezése szerint Mr. Oroszország a Budapest Airport Zrt. visszavásárlását segítette volna már ekkor is, de a szerződésben szereplő teljes összeget feltehetőleg nem kapta meg. Azóta persze történt egy s más, és idén júniusban aláírták végül a repteret hazai kézbe hozó szerződést – lehet, Mangold középkeresztjének is ehhez van köze?

2022 júliusában a momentumos Tompos Márton kutatta ki az akkor még létező Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerződései közül, hogy a tárca az előző kormányzati ciklusban 8,2 milliárd forintos szerződést kötött az akkor már a nemzetközi sajtóban orosz lobbistaként emlegetett, egyesek által „Mr. Oroszországként” is emlegetett Mangolddal. Mint írta:

A cikk szerint a megbeszélés előkészítésében fontos szerepet játszott a most kitüntetett befolyásos német üzletember, Klaus Mangold, aki évtizedek óta Európa legmagasabb üzleti köreiben mozog, és híres arról, hogy különösen jó kapcsolatokkal rendelkezik Oroszországban, például Vlagyimir Putyin orosz elnököt is személyesen ismeri a 90-es évek eleje óta.

Orbán Viktor egy régi ismerősnek adott most díjat? Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Egy „Mr. Oroszország”-nak is becézett üzletembert tüntetett ki.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!