Nagy fideszes bölény eshet el a Tisza partján

Ha a 2019-es eredményekből indulunk ki, akkor az egyik legszorosabb küzdelem Szolnok polgármesteri székéért lehet. A várost 2006 óta vezető fideszes Szalay Ferenc 48,9-47,8 százalék arányban verte meg az összellenzéki Radócz Zoltánt, azonban az ellenzéki pártok összefogással 9 egyéni kerületet is megnyertek, míg a kormánypártok csak 3-at. Szalaynak tehát a képviselő-testületben kisebbségben kellett dolgoznia. Az eredményből az is látszott, hogy a polgármester-jelöltekre 534-gyel több szavazat érkezett, mint az egyéni képviselőjelöltekre, tehát ennyi választópolgár voksolt kizárólag a polgármester-jelöltek valamelyikére. Másrészt az ellenzéki polgármester-jelölt is 354-el kevesebb szavazatot kapott, mint az ellenzéki egyéni jelöltek.

Az a mostani kampányban is látszik, hogy szoros eredményre számítanak a felek. A Fidesz hivatalosan április közepén jelentette be, hogy a 69 éves Szalay Ferenc indul Szolnokon újra a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjeként, bár ez egy másodpercig nem volt kérdéses.

Szolnokot a kormánnyal meglévő szoros kapcsolat mentén együttműködve szeretnénk tovább fejleszteni, még élhetőbb, még rendezettebb, minden szempontból biztonságosabb várossá formálni

- fogalmazott a polgármester, aki 2023-ig a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke is volt, de 13 év után leköszönt erről a tisztségéről.

Szolnokon nagy csata lesz

Fotó: MTI

Szalay mellett leginkább Tuzson Bence igazságügyi miniszter kampányol, szerinte óriási fejlődés zajlott Szolnokon, például elérte a négysávos 4-es út Szolnokot, megújult a színház, a művésztelep, hamarosan elkészülhet a fürdő is, valamint tervben van egy új híd a Tiszán. A polgármester egy kiadósat majálisozott is, ahol ismertette a programját, amiből a sorok között olvasva kibogarászhatók a város legnagyobb problémái. A fő mondása a biztonság: a megélhetés biztonsága és a közbiztonság.

Szolnok viszonylag gyakran szerepel a bűnügyi hírekben, a magas infláció pedig a szolnokiak megélhetését is megtépázta, a munkanélküliség ugyan nem magas, de az emberek többsége itt sem él jobban, mint négy éve, igaz, ez nem Szalay Ferenc, hanem az Orbán-kormány hibája. Az országos belpolitikai légkör azonban a regnáló fideszes polgármesterek szereplésére is kihathat, és ha 2019-ben is csak alig tudott nyerni, amikor jobb volt a gazdasági helyzet, akkor most pláne van miért izgulnia. A jobb közbiztonság érdekében pedig megduplázná a köztéri kamerák számát. A politikai atombombát is jó időzítéssel dobta le: szeptember 1-jétől ingyenessé válik a helyi tömegközlekedés a szolnoki diákok számára.

Az ellenzéki térfélről új kihívója lesz: az már február elején kiderült, hogy az ellenzék és a helyi civilek közösen támogatják Györfi Mihályt, Szolnok MSZP-s alpolgármesterét a következő önkormányzati választásokon.

Györfi Mihály a városban jól ismert, tapasztalt városvezető szakember, aki képes lesz Szolnokot újra a fejlődés útjára állítani, és leváltani a várost a csőd közelébe juttató fideszes pártkádert, Szalay Ferencet.

- közölték az ellenzéki pártok.

Itt a kulcsszó a csőd. Tavaly decemberben cikkezett arról a sajtó, hogy négy és fél milliárdos hiány a költségvetésben, ez jellemzi Szolnok gazdálkodását. A városi ellenzék a tömegközlekedés összeomlásától és a működésképtelenségtől féltette a vármegyeszékhelyet. Nem kevesebb, mint 3,2 milliárdra ugrott annak az adósságnak a mértéke, amelyet Szolnok városa halmozott fel a tömegközlekedését működtető Volánbusszal szemben.

A város és a Volánbusz kapcsolata közel sem mondható jónak. Ez nem véletlen, hiszen a városnak nem nagyon akaródzott fizetni a szolgáltatásért. A Volánbusszal kötött szerződés az év végén lejár. Csak egy új városvezetés lesz képes arra, hogy újragondolja az elrontott tömegközlekedést és javítson rajta!

- olvasható az ellenzéki jelölt Facebook-oldalán. A másik téma pedig a már említett közbiztonság: Györfi Mihály polgármesterjelölt programjában szerepel, hogy több támogatást adna a város a rendőrségnek, hogy a közterületen sokkal hatékonyabb legyen a járőrök jelenléte. Mindez például annak érdekében, hogy egy gyereket se támadjanak meg a vasútállomásnál.

A helyzetet bonyolítja, hogy nyolcan indulnának a polgármesteri címért Szolnokon. Például az LMP márciusban közölte, hogy önállóan indul Szolnokon, polgármesterjelöltje Tóth Áron lesz, az LMP helyi elnöke. Szerintük Szolnok attól nem fog fejlődni, hogy két ellentétes oldal a kampányban csúnyákat mond egymásról és a szellemi polgárháborút fokozza.

A Fidesz jelöltje a múlt embere, aki képtelen megfelelni a jelen kihívásainak. A köztársasági pártok közös jelöltje pedig a jelenlegi fideszes városvezetés alpolgármestere, és aki a gyűlölködésen kívül semmilyen alternatívát nem kínál

- szól az állításuk. Vélhetően az LMP nem fog győzni, de az a pár százaléknyi szavazat is befolyásolhatja, hogy ki lesz a Tisza-parti város polgármestere 2029-ig.