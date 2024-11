Így számolna le a parkolóórák korrupció-veszélyével Vitézy Dávid

Egy év türelmi időt hagyva, 2026 január elsejétől lépne életbe Budapesten az egységes és kizárólagos online fizetőparkolási rendszer – erre tesz javaslatot a Fővárosi Közgyűlés november végi ülésére Vitézy Dávid. A Podmaniczky-frakció vezetője a HVG-nek azt mondta, javaslata hatalmas előrelépés, hiszen az online vásárolható autópálya matricák elvén működő digitális parkolási díjfizetés kényelmesebb és olcsóbban fenntartható parkolási rendszert hozna, megszüntetve a korrupciót is.

Márpedig a parkolás-üzemeltetés az egyik legköltségesebb önkormányzati feladat, és éppen emiatt a közhiedelemmel ellentétben nem is túl jövedelmező. A parkolóórák telepítése – a zónák kiterjesztésével újabbak kihelyezése –, modernizálása, cseréje és főképp az üzemeltetésük, szoftverfrissítésük, az ürítésük és a pénzszállítás sokba kerül. Mindezekre a kerületek saját cégüket alkalmazzák, vagy külsős vállalkozást bíznak meg. Tetemes költség a jogosultság-ellenőrzés, vagyis a parkolóőrök alkalmazása is. Vitézy szerint az általa javasolt online fizetőparkolási rendszer mindezeket a kiadásokat feleslegessé teszi.

Egyszerűen leszerelnék

Vitézy a HVG-nek azt mondta, hogy mivel nem lesz szükség az automatákra és azokat leszerelik, így nem is lenne mit üzemeltetni, ezért a kerületek szerinte jogszerűen hivatkozhatnak „érdekmúlásra” annak indokaként, hogy elállnak a szerződéstől, és így kötbért sem kellene fizetniük a lemondásért.

De hogy is nézne ki Vitézy szerint az automatizált ellenőrzés? Például úgy, ahogy a Budapesttel azonos lélekszámú Varsóban, ahol mindössze 15, kamerával ellátott jármű elvégzi a több száz parkolóőr munkáját. A modell itthon is alkalmazható lenne: a Google jól ismert kamerás autóihoz hasonló járművek a tetejükre szerelt, körbe forgatható kamerával pásztázzák a fizetős zónákat, rendszámfelismerő rendszerük pedig azonosítja a járművet, és persze azt is, hogy fizettek-e utána parkolási díjat — teszi hozzá a lap.