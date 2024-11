Átejtették a magyar napelemeseket?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Röviden összefoglalva a 16 oldalas dokumentumot, az derült ki, hogy az EM szerint nem történt alapjogsértés. Ezért a tárca azt javasolja az AB-nek, hogy ne fogadja be a beadványt. A minisztérium anyagában hangsúlyozzák: szükségszerű volt a szabályozást megváltoztatni, mert egy uniós előírás szerint 2024-től nem lehet éves szaldós elszámolással új csatlakozási engedélykérést befogadni. Az EM kifejtette, a szerzett jogok védelme érdekében vezették be, hogy csak 10 év után kerüljenek át havi bruttóba a volt éves szaldósok, mert addigra már úgyis visszahozza az árát a napelem, szóval a megtérülést nem veszélyezteti a döntés. A NÉP szakértői szerint ez téves feltevés, mert minden HMKE-tulajdonos más-más fogyasztási jellemzőkkel rendelkezik. Ezért az „általában 10 éven belül megtérül” álláspont nem megalapozott, semmilyen tény, vizsgálat, szám nem támasztja alá.

A 24.hu megkeresésére az Alkotmánybíróság főtitkára, Bitskey Botond azt írta: az ügyben az eljárás folyamatban van. A döntéstervezet előkészítése is folyamatban van, de arra a főtitkár még nem tudott választ adni, hogy az ügy mikor kerülhet a testület napirendjére. Közben az AB elnökhelyettese – az AB számára nem kötelező érvényű – véleményt kért az ügyben jogalkotó Energiaügyi Minisztériumtól (EM), és a válasz május utolsó napján meg is született.

Az eljárásban a Napelem-felhasználók Érdekvédelmi Platfomja (NÉP) Egyesület, a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda, illetve a Kollarics Flóra Ügyvédi Iroda segít nekik. A NÉP Egyesület oldalán publikált AB-beadvánnyal kapcsolatos tájékoztatásból kiderült, hogy 1111 beadvány érkezett meg időben. A tájékoztatásból kiderül továbbá, hogy az Alkotmánybíróság végül egyetlen úgynevezett pilot ügy vizsgálatával dönt majd. A kiválasztott esetben egy olyan személy érintett, aki régebben telepített napelemet, és eltelt már a tíz év, tehát már nincs a kedvezményes éves szaldó elszámolásban. Ahogyan az ő ügyében döntenek, az a többi beadványra is érvényes lesz.

