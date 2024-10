Firefoxot használ? Minél előbb frissítse a böngészőjét!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A Mozzila biztonsági hibát talált a világszerte népszerű böngészőjében, a Firefoxban és a Firefox és a Firefox Extended Support (ESR) verzióiban, melyet valószínűleg éles támadásokban is felhasználtak már - közölte pár napja a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A hibát a ESET internetbiztonsági cég szlovák leányvállalatának munkatársa Damien Schaeffer fedezte fel és jelentette is azt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!