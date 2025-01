Lezártak két víztározót: folytatódik a kukac- és lárvavadászat a Pest megyei Pilis ivóvizében

László Attila, Pilis várospolgármestere is jelen volt, amikor vasárnap megtalálták a lárvákat két pilisi víztározóban – írta a 444.hu. Aznap volt egy egyeztetés az ivóvíz-szolgálató Daköv Kft.-vel, majd együtt kimentek a víztározókhoz, és mintát vettek. „A Daköv korábban leírta, hogy nem láttak semmit egyikben sem, mi viszont érdekes módon megtaláltuk a lárvákat az egyes és a hármas víztározóban is.”

Kapcsolódó cikk Durva dolgokat találtak a pilisi ivóvízben Lárvák, kukacok és egyéb élőlények jelentek meg az ivóvízben Pilisen.

A két fertőzött tározót lezárták és elkezdték a tisztításukat. A városban van egy harmadik tározó is, most abból látják el a települést. Egyelőre nem derült ki, hogyan kerültek a lárvák a víztározókba. A polgármester ebben az ügyben válaszokat vár a vízszolgáltatótól, és ha két napon belül nem kapja meg, vizsgálatot indít. Pénteken úgy tűnt, hogy a probléma csak a település egyik végén lévő néhány házat érinti, ahol a Daköv ki is tisztította a rendszert, és azt állította, hogy ilyen probléma csak akkor fordulhat elő, ha a családi ház fúrt kútját szabálytalanul összekötik az ivóvízhálózattal. Később kiderült, hogy a város más részein is találtak lárvákat és kukacokat a szűrőberendezésekben.

A szolgáltató többször is vett mintát, emelte a klóradagolást a vízhálózaton, majd mikor vasárnap az egész várost érintő hálózati öblítésbe kezdtek, újra felfedezték az élőlényt az egyik tűzcsapban. Folyamatosan vizsgálták a víztározókat, de ott nem találtak semmit. A hálózati öblítések hatására a tározók töltöttségi szintje estére 20 százalékra csökkent, amikor újabb mintákat vettek a vízműtelepen. Ekkor az 1. és 3. tározóban megjelent az élőlény, a 2. tározóban nem.