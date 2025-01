Magyarország kimarad a korrupció közös európai szintű üldözéséből

Az Európai Parlament (EP) petíciós bizottsága hétfőn tárgyalt egy magánszemély kérelméről arra vonatkozóan, hogy Magyarország csatlakozzon az uniós ügyészséghez – írta a Telex. Ehhez az EP-szakbizottsághoz bárki beadhat panaszt vagy kérelmet az Európai Unió hatáskörébe tartozó kérdésekről.

Kapcsolódó cikk Mindenki ezt találgatja: miért pont most hozta ezt az intézkedést Polt Péter? Változnak a saját halottnak nyilvánított ügyészségi alkalmazott temetésének költségeire vonatkozó szabályok.

Köszönöm a benyújtónak a kérdést, de azt hiszem, csalódást kell okoznom – mondta az Európai Bizottság igazságügyi főosztályának képviselője. Az uniós ügyészséget megerősített együttműködéssel hozták létre, ami azt jelenti, hogy nem mindenki köteles belépni. Az igazságügyi terület alól általánosan kivételt (opt-outot) kapott Dániát leszámítva Magyarország mellett csak Írország nem csatlakozott.

Utóbbi kormánya jelezte, hogy a tervei szerint 2026 nyarára csatlakozna, így addigra szerinte Magyarország maradhat az egyetlen ország, ami nem tagja az uniós ügyészségnek, de lehetne. (Dániának előbb népszavazással kellene lemondania az igazságügyi kivételéről.) A testület természetesen örülne a magyar belépésnek, nyitva a lehetőség, de ez nem kötelező. Erről az adott ország dönthet. Ettől még az ügyészségből kimaradó tagállamok is kötelesek az uniós alapszerződések szerint védeni az uniós közös pénzügyi érdekeket, és ehhez megfelelő elrettentést nyújtani. A megerősített együttműködésből kimaradóknak is időben és hatékonyan segíteniük kell az uniós ügyészség munkáját. A magyar és az uniós vádhatóság kötött is erről egy megállapodást 2021-ben, több mint 80 eljárásban működnek együtt.