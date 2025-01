Mutatjuk a BKK-jegyek és bérletek változtatásait

Az érvényes bérlettel rendelkezők és a díjmentes utazásra jogosultak ingyen szállíthatnak egy kutyát vagy egy kerékpárt Budapesten belül vasúton, HÉV-en, valamint helyközi és környéki buszokon – az utazási feltételek betartása mellett. Azoknak azonban, akik jeggyel utaznak, továbbra is külön jegyet kell váltaniuk kutya vagy kerékpár szállítására. A kerékpár esetében az országos kerékpárbérlet is használható.

Azok, akik még érvényes éves Bubi-bérlettel rendelkeznek, lejáratig változatlanul használhatják, de a 30 percet meghaladó kerékpárhasználat díja számukra is 50 forintra nő.

A közbringarendszerben is jelentős átalakítások jönnek:

Az új év első nagy változásai érintik a diákokat, a nyugdíjasokat és a csoportos utazási lehetőségeket is. A Telex összeszedte, mely bérleteket vezetik ki a rendszerből:

Január 9-től több jegy- és bérlettípust is megszüntet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), valamint változások lépnek életbe a Mol Bubi közbringarendszer díjazásában is. Az átalakítás célja, hogy a kínálatot jobban igazítsák a használati szokásokhoz.

Több, diákot és kedvezményre jogosult utast érintő változás jön. Megszűnik egy népszerű kerékpáros bérlettípus is.

