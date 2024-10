Piros aszfaltcsíkon lehet majd kerekezni a Nagykörúton

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

További aktuális közlekedési hír, hogy Mindenszentek napján és az azt megelőző időszakban a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében a BKK idén is járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít. Megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend: november 1-3. között egyirányúsítják a Sírkert utat a Kozma utca irányába. Az iskolai őszi szünet idején október 28. és 31. között a tanszüneti menetrendek, november 1-jén az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrendek szerint közlekednek a BKK járatai.

A Nagykörút fejlesztése kapcsán az egyik legnagyobb lépés, a rendelkezésre álló közterület újraosztása volt, ami a kerékpársávok kijelölésével már 2020-ban megtörtént. Most a meglévő infrastruktúra fejlesztésére kerülhet sor, így az egyes közlekedők rendelkezésére álló tér és kapacitás nem változna a jelenlegi állapotokhoz képest. Fizikailag elválasztott, kétoldali, irányhelyes kerékpársávokat hoznak létre, emellett járdaszintre emelik a mellékutcák torkolatát. Ez a kialakítás nagyobb biztonságot nyújt az onnan érkező vagy oda bekanyarodó járműforgalommal szemben.

A BKK szerint a projekt legfőbb célja, hogy egy élvezhetőbb, zöldebb és biztonságosabb útvonal jöjjön létre, amely a budapestiek igényeit és elvárásait helyezi előtérbe, nem pedig a városon csak áthaladó autóforgalom kiszolgálását. Ez biztonságos kerékpársávokat, a gyalogosok elsőbbségét biztosító fejlesztéseket, valamint a zöldebb és felújított közterületeket jelent. A projekt részleteit a BKK oldalán lehet megismerni és véleményezni is.

