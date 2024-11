Mintegy 100 milliárd forinttal segítettük Ukrajnát és a menekülteket

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az államtitkár megköszönte a menekültek fogadásában és ellátásában segédkező hat karitatív szervezet és a települési önkormányzatok tevékenységét, valamint a Kárpátalján végzett segítő munkát. Nagy köszönet jár az állami szervezetek, a hatóságok és a kormányhivatalok munkájáért is – tette hozzá.

Soltész Miklós emlékeztetett arra, hogy a háború kitörésekor öt, Kárpátaljával határos magyar településen – Záhonyban, Beregsurányban, Barabáson, Lónyán és Tiszabecsen – állítottak fel segítségpontot. Záhonyban és Beregsurányban ez jelenleg is működik a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában.

Emellett energetikai területen is segítséget nyújtottunk Ukrajnának áramszállítás formájában – tette hozzá az államtitkár.

