Dúlnak az indulatok Budapesten az új színházi igazgató miatt

A Kolibri Színház ügyét a Tisza Párt a fővárosi közgyűlés elé viszi, és Karácsony Gergely főpolgármester is tájékoztatást kért a kulturális minisztertől.

A Kolibri társulata már Zalán jelölésekor nyílt levélben tiltakozott, aggályaikat pedig a szakma több képviselője is osztja. Az igazgatók közös közleményükben kiemelték: „A kinevezett igazgató koncepciója nem felel meg sem a pályázati kiírásban rögzített profilnak, sem az épület adottságainak, ezért a színház megszűnésével fenyeget.”

