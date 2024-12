Miért pont az Igazából szerelem vagy a Last Christmas lett karácsonyi kultikus?

Gyakori, hogy nem ér rá az egyik sztár, valaki épp beugrik helyette és végül ő teszi felejthetetlenné az egész produkciót, és elindítja a saját karrierjét. A bevételek, főleg amióta a streaming ipar belépett, egyre nőnek, manapság a filmslágerek még a forgatás után évtizedekkel is sok millió dollárt hoznak a konyhára.

Aludj csak, én álmodom

Nem múlhat úgy el karácsony, hogy valamelyik délután ne ismételnék az Aludj csak, én álmodom című 1995-ben bemutatott amerikai romantikus filmet, amely 17 millió dolláros költségvetésével több mint 182 millió dollár bevételt hozott és még bizonyára most is hoz, hiszen a világ több száz tévécsatornája vetíti. A film a legkedveltebb színészek közé emelte Sandra Bullock-ot és a kevéssé ismert Bill Pullmant. Érdekes, hogy Lucy szerepét kimondottan Demi Moore-ra írták, utána meg Geena Davis-nek szánták. Mivel egyikük sem vállalta, a rendező szívesen látta volna Jami Gertz-et a főhősnő bőrében, de ez sem jött össze. Részt vett a meghallgatásokon Nicole Kidman is, Julia Roberts viszont elutasította az ajánlatot.

Végül maradt az 1995-ben már nem ismeretlen, de még nem világsztár Sandra Bullock, akinek pont testhezálló lett a szerep, hiszen éppen egy négyéves kapcsolat utáni szakításból lábadozott. Jack karakterénél is számos színész szóba jött, Matthew McConaughey-nak például texasi akcentusa miatt mondtak nemet, míg Russell Crowe-t maga a rendező utasította el. Az Aludj csak, én álmodom sikerének titka, hogy egy középosztálybeli amerikai család életét mutatja be mulatságosan, a szerelmi szál mellett.

Igazából szerelem

Ami verhetetlen, az a Love Actually, vagyis az Igazából szerelem, amelyet világszerte százezrek olyan sokszor láttak, hogy már maguk is előre mondják a következő jelenet mondatát. A sztárokkal tűzdelt 2003-as karácsonyi romantikus vígjátékot a rutinos Richard Curtis írta és rendezte. A premieren senki nem gondolta volna, hogy az angol, amerikai és francia nemzetközi koprodukció, amelyet többnyire Londonban forgattak, verhetetlen siker lesz.

A filmet 2003. november 14-én mutatták be az Egyesült Államokban, majd egy héttel később Angliában. A bájos szomorkás-nevetős sztorifüzér, amelynek zenei fő motívuma a ma már elfeledett Troggs együttes Love is All Around Me című slágere volt, 250,2 millió dollár bevételt hozott, 40 millió dolláros költségvetés mellett. A premieren még nem voltak tőle elájulva, sőt, vegyes kritikákat kapott, de mára, a több mint húsz éve bemutatott produkció kihagyhatatlan karácsonyi műsorrá avanzsált. Ma is nem kevés pénzt hoz a konyhára, hiszen a Netflix is a műsorára tűzte.

Ha valaki nem tudná, a film, amely a legjobb angol és amerikai színészeket vonultatja fel, a szerelem és a szeretet különböző aspektusait mutatja be, tíz különálló történeten keresztül, amelyek közül sok a cselekmény előrehaladtával összekapcsolódik. A történet hat héttel karácsony előtt kezdődik, és egy újévi epilógussal zárul.

All I Want for Christmas Is You

A film fő slágere Mariah Carey All I Want for Christmas Is You című dala, amely az Economist szerint az 1994-es megjelenése és 2023 között több mint száz millió dollárnyi jogdíjat hozott a konyhára, és még fog is, talán az idők végezetéig. A videoklip a YouTube-on majd egymilliárd kattintást ért el, és ennek száma bizonyára idén karácsonykor is nőni fog.

„Őrület, hogy évről évre emelkedik e dal népszerűsége” – mondta Carey a Billboardnak 2017 novemberében. „Nagyon hálás vagyok, hogy a közönség még mindig ragaszkodik hozzá. Jó érzéssel tölt el, amikor az emberek azt mondják, hogy ez az életük része.” A Merry Christmas című albumának 30. évfordulója alkalmából Carey októberben bejelentette, hogy újra kiadja az All I Want for Christmas Is You-t retro feelinges bakelit- és kazettás formátumban, új borítóval.

Last Christmas

Ki emlékszik még a Last Christmas-re? Vagy inkább: ki nem emlékszik? A példátlan népszerűségű klip idén ünnepelte 40. születésnapját, de nincs olyan decemberi pláza vagy adventi vásárséta, hogy ne hallanánk ma is ezerszer és nagyon szívesen. A dalt 1984 augusztusában vették fel az Advision Studios- ban, Londonban. George Michael, még a Wham duó tagjaként írta, ő volt a producer, az egyik előadó és ő játszott több hangszeren. Egy LinnDrum dobgéppel, egy Roland Juno-60 szintetizátorral és száncsengőkkel kezdték nyáron rögzíteni a dalt, George karácsonyi díszekkel dekorálta be a stúdiót, hogy megteremtse az ünnepi hangulatot. A dalt eredeti megjelenése óta számos előadó feldolgozta, köztük Billie Piper, Taylor Swift és Ariana Grande.

Megjelenése után a Last Christmas öt egymást követő hetet töltött a második helyen a slágerlistán. De nem ez a meglepő, hanem hogy a dal végül 2021(!) újév napján elérte az első helyet a brit kislemezlistán, több mint 36 évvel az első kiadás és évekkel George Michael halála után. A dal az első helyre került az Egyesült Királyságban, miután 2020 utolsó hetében 9,2 millió alkalommal streamelték, és 1555 letöltést adtak el, ami összesen 40 149 eladást eredményezett. A Last Christmas végül 2023-ban, 39 évvel az első megjelenése után elnyerte a karácsonyi első számú dal elismerést. Az eladásokat és a streameket is beleszámítva, minden idők harmadik legsikeresebb dala lett az Egyesült Királyságban, a 21. századot tekintve pedig a legtöbbet játszott karácsonyi sláger, megelőzve Mariah Carey örökzöldjét is.

A Last Christmas-t mint slágert, kétségkívül George Michael, tudása, személyisége – közte szőkére festett hajlobonca és ellenállhatatlan mosolya – vitte sikerre, no meg a nagyszerű rendezés. Állítólag a duó az összes bevételt a bemutató utáni korszakban jótékony célokra fordította.