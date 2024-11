Forrnak az indulatok az SZFE-n tervezett zsidó színházi képzés miatt

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A képzésbe az intézmény szerette volna bevonni Szinetár Miklós Kossuth-díjas színházi, opera-, és filmrendezőt is, aki a hír hallatán kapott rengeteg rosszalló hangvételű üzenet és komment hatására Facebook-posztban tette közzé Réczei Tamás színházrendezőnek, a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány elnökének írt levelét. Amiben közli: nem szeretne részt venni ebben a projektben. „Bevallom eszembe se jutott, hogy ez a terv ennyi indulatot kavarhat, de szembe kell néznem a valósággal. Olyan légkör alakult ki az induló osztály körül, aminek a kezelésére alkalmatlannak érzem magam. Mivel az én szerepem belátható időn belül jelentéktelen lett volna, úgy gondolom, hogy nem fogtok nélkülözni. Tanitásra még volna kedvem, de harcokhoz semmikép. Úgyhogy egyelőre úgy döntöttem, hogy ebből a projektből kimaradok” – írta Szinetár.

A tervezett specializáció ellen egymás után szólalnak fel a szakmabeliek. A Színházi Kritikusok Céhe például nyílt levélben fordult Maia Morgensternhez, amelyben eddigi munkásságát elismerve és méltatva arra hívják fel a figyelmét, hogy amennyiben elvállalja a tanítást, „olyasvalamiben vesz majd részt Magyarországon, amiről talán nincs elég mély és átogó ismerete”. A magyar Színházi Kritikusok Céhének elnöksége három aspektusból közelíti meg, miért problémás az SZFE most alakuló „zsidó színész” szaka. Mint írják:

A specializáció létjogosultságát az SZFE azzal indokolta, hogy a Baross utcai Firgun Házban előreláthatóan 2025-ben nyíló zsidó színház számára szükséges, hogy „olyan szakképzett színművészeket képezzenek, akik nem csak a zsidó kultúrát és színházi hagyományokat ismerik behatóan, de héber és jiddis zsargon nyelvismerettel is rendelkeznek”. Azt külön kiemelték, hogy a jelentkezéshez nem előfeltétel a héber nyelvtudás, és a vallási hovatartozás sem lehet akadály.

Alaposan felkavarta a színházi szakmát a hír, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) a 2025/2026-os tanévben az osztatlan színművész szakos képzésen belül zsidó színházi specializáció indul. Amint arról néhány napja honlapján az intézmény is beszámolt , a képzést az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) kezdeményezte, és a Milton Friedman Egyetem együttműködésével valósulhat meg, olyan nemzetközi szaktekintélyek bevonásával, mint Maia Morgenstern román színésznő. Aki jelenleg a bukaresti Állami Zsidó Színház igazgatója.

