Szájmaszkkal fedett citylight posztereken hirdetik a magyar árut

Izgalmas, a járványhelyzetre közvetlenül reagáló plakátkampánnyal jelentkezik Budapest közterein a „Vedd a hazait! Védd a hazait!” mozgalmat elindító Magyar Termék Nonprofit Kft. Szájmaszkkal ellátott citylight posztereken hirdeti most a kezdeményezést a plakátkampányban résztvevő húsz magyar cég részvételével.

Benedek Eszter elmondta, hogy a #veddahazait kezdeményezés továbbra is nyitott, bárki csatlakozhat, aki egyetért a céljaival. Arra ugyanakkor a nonprofit cég figyel, hogy a termékeik népszerűsítésére csak olyanok használhassák a #veddahazait szlogenjét és emblémáját, akik valóban hazai gyártást, szolgáltatást folytatnak, illetve támogatják a hazai áruk piacra jutását.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Bodrogai Ferenc, a magyar higiéniai piac meghatározó szereplőjeként professzionális termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat kínáló Assist-Trend Kft. tulajdonosa arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar szállodák, vendéglátótóhelyek, rendezvényszervezők különösen megszenvedték a járványt. Ezért nagyon fontosnak tartja, hogy a turisztikai szektor cégei higiéniai szempontból készen álljanak a vendégek fogadására a korlátozások feloldásáig és azt követően is.

Az ilyen válságos időszakban kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztóink lássák, mely termékek megvásárlásával adnak lehetőséget a hazai munkavállalóknak a folyamatos munkavégzésre, ezzel a megélhetésük fenntartására. Ehhez nyújt segítséget a #veddahazait akció, amely a hazai gyártású termékek előállítóinak összefogásával most még jobban kiteljesedik - emelte ki a sajtótájékoztatón Lőrik Tamás márkamenedzser.

A kampány most 20 cég bevonásával még látványosabban folytatódik. A legforgalmasabb fővárosi megállókban szájmaszkkal fedett plakátokon buzdítanak arra, hogy „Vedd a hazait! Védd a hazait!”. A citylightokon olyan közismert hazai márkák szerepelnek, mint például a Törley, amelynek pezsgői 1882 óta folyamatosan jelen vannak a magyar emberek életében.

Sok olyan cég is csatlakozott már a kezdeményezésünkhöz, akik eddig nem használták a Magyar Termék védjegyeket, ezért bízom benne, hogy a Vedd a hazait! Védd a hazait! akció széles körű és tartós összefogássá válhat, ezzel is segítve a járvány okozta nehézségek leküzdését – értékelte az eddig történteket Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az eltelt egy hónap alatt több mint ötven társaság kezdte el használni és népszerűsíteni a #veddahazait akció emblémáját és szlogenjét, köztük számos közismert, meghatározó hazai élelmiszergyártó és áruházlánc. A csatlakozók száma napról napra gyarapszik, egyre több cég reklámjaiban, termékein, honlapján és közösségi oldalán látható a #veddahazait, sok magánszemély is támogatja a kezdeményezést a Facebook profilképe keretének beállításával – derült ki a Magyar Termék Nonprofit Kft. online sajtótájékoztatóján.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!