10 napja elkészült az egészségügyi reformcsomag – mikor teszik közzé?

Korábban lapunknak Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő úgy nyilatkozott, nem lehet tudni, mi zajlik a zárt ajtók mögött a hazai egészségügy átalakításával kapcsolatban. Annyit viszont igen, hogy bár nem verték nagydobra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyett miért a Belügyminisztérium kérte fel a BCG-t a hazai egészségügy ráncba szedésére, de a cég megkezdte a munkát. Illetve az is ismeretes, hogy ezzel egyidőben 141 ezer kérdőívet küldtek szét az egészségügyi dolgozóknak a témával kapcsolatban. Hozzátette:

Tehát nem volt késlekedés, a cég 10 nappal ezelőtt, időben letette a BM asztalára a reformcsomagot, kérdés, hogy mikor kerül nyilvánosságra, ha egyáltalán kikerül, ahogy az a szlovákok esetében megtörtént. A BCG nevéhez fűződik ugyanis a szlovák egészségügy átvilágítása, és a reformcsomag kidolgozása, amely időről-időre nyilvánosságot is kapott az országban.

