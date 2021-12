12 dolog, amit feltétlenül meg kell nézni új lakás vásárlása előtt

Az új mindig vonzó, ám a költözésre már régóta váró és a lakás kifizetésére készülő vevőjelöltek közül sokan – vélhetően a többség – nem fordít elegendő figyelmet néhány fontos dologra. Nem ritka, hogy csak később isszák meg ennek a levét, amikor már nem tudnak visszalépni vagy amikor már beköltöztek és egymás után veszik észre, hogy mit is vettek tulajdonképpen.

A nagyobb fejlesztők ma már jobban figyelnek a vevők előzetes tájékoztatására, saját ügyvédünk meg eleve azért van, úgymond, hogy kukacoskodjon és felhívja a figyelmet a buktatókra. Nagyon sok múlik azon, hogy mi magunk mennyire alaposan készülünk fel a tranzakcióra. Jöjjönek a legfontosabbak!

1. A legfontosabb: nagyon részletesen írjuk le magunknak, hogy milyen igényeinket akarjuk kielégíteni a kiszemelt új lakással.

2. Nem árt, ha tudjuk, hogy az adott ingatlan beleesik-e valamelyik támogatási kategóriába?

3. Lehet-e változtatni a belső elrendezésen (például falakat elhagyni vagy áthelyezni, stb.)? Mekkora felárral lehet saját burkolatot vagy belső nyílászárókat beszereltetni?

4. Mekkora az ingatlan pontos hasznos alapterülete, hogyan számolja a beruházó az erkélyt vagy a loggiát?

5. Kötelező-e garázshelyet vagy felszíni kocsibeállót venni?

6. Van-e egyedi fogyasztásmérő, mekkora a közös költség és mi van benne?

7. Mikor és milyen ütemezésben kell fizetni? Van-e bármilyen bújtatott plusz költség (például regisztrációs díj, szerződéskötési díj, stb.) illetve elengedik-e az ügyvédi díjat és jogosultak vagyunk-e illeték csökkentésre?

8. Az is fontos, hogy kiderüljön, kitől, milyen beruházótól vesszük az adott lakást, milyen referenciákat tud felmutatni, milyen a műszaki és gazdasági háttere. Ezeket könnyen ellenőrizhetjük, ne sajnáljuk erre az időt!

9. Manapság sokszor előfordul, hogy akár hónapokkal a vállalt határidő után készül el a társasház vagy nem pont olyan műszaki tartalommal, mint ígérték. Nem mindegy, hogy milyen lesz a minősége, hogyan áll jót a fejlesztő vagy a kivitelező az esetleges hibákért.

Az is sokat mond, ha egy cégnek nincs semmilyen referenciája, vagy meg sem próbálja ezeket megmutatni. A korábban fejlesztett, felépített épületekre keresve szintén sok minden megtudható arról, hogy egy cég miként kezelte ezeket a házakat, a vásárlókat, továbbá mennyiben tartotta be a vállaltakat, az ígéreteit. Negatív véleményekkel persze mindenhol lehet találkozni, egy-két bíráló kritikát nem érdemes túl komolyan venni, de ahol tömegével jelzik a problémákat, ott érdemes meggondolni, hogy valóban a legjobb helyről vásárol-e a vevő - hívták fel a figyelmet az egyik legnagyobb beruházó, a Metrodom szakértői.

10. Tervek alapján, építés közben vagy már a kész lakások közül válasszunk? - adódik a kérdés. Mindig az építkezés kezdete előtt vagy a kezdetkor a legkedvezőbbek az árak, később, a készültsége előrehaladtával ezek szinte biztosan nőni fognak. Ugyanakkor itt a legnagyobb a kockázat is, ha nem is annak, hogy ténylegesen elkészül-e a ház, de a pontos átadási dátumé mindenképpen, ahogyan ilyenkor még a kisebb műszaki részletek sem tisztázottak, a beépített anyagok sincsenek kiválasztva. A kivitelezés ideje alatti vásárlásnál ezek a kockázatok a készültséggel együtt csökkennek, megszűnnek, ugyanakkor szűkülnek, megszűnnek a változtatási, választási lehetőségek is. Az elkészült házak esetén a használatbavételi engedély után már gyakorlatilag nincs semmi kockázat, és ezekre a lakásokra vehetőek jellemzően igénybe az állami támogatások, kedvezményes hitelek, de az árak itt a legmagasabbak, a választék pedig kifejezetten kicsi, gyakorlatilag a vevő a maradékból kénytelen választani.

Sokszor még a drágább társasházaknál sem támasztja alá a műszaki leírás a magas árakat, ami szintén elgondolkodtató lehet. Érdemes rákérdezni a konkrét részletekre, illetve, hogy ezeket hajlandó-e az eladó leírni, és ha a válasz nem, vagy valamilyen homályos kitérő választ kap a vevőjelölt, az nem sok jóra utal.

Az elmúlt években nem egy, nem két eset volt, amikor az áremelkedések miatt néhány fejlesztő egyoldalúan elállt a szerződés teljesítéséről, vagy ultimátumot adott a vevőnek az eredetinél több pénzt követelve, és ezekben az esetekben a vevők legfeljebb pereskedésre számíthatnak, lakásra vagy kártérítésre nem.

Lakásvásárlási szempontok

(nem feltétlenül fontossági sorrendben)

lokáció

méret

beosztás

ár

fizetési ütemezés

hitellehetőségek

anyaghasználat

a beruházó referenciái

garázs

kert

erkély/loggia/terasz

a ház szolgáltásai

közlekedés

a környék szociális szolgáltatásai

a környék kereskedelmi ellátottsága

11. A döntést soha ne a látványterv, hanem az építészeti vagy kiviteli terv alapján hozzuk! Ha pedig valami nincs konkrétan leírva, esetleg nem teljesen és tökéletesen egyértelmű a rajz alapján, akkor kérdezzünk rá, hogy mi az a vonal vagy jel.

12. Tisztázni kell, hogy a támogatás szempontjából is újépítésűnek minősül-e a lakás, vagy hogy a megkövetelt minimális méret a definícióban is egyezik-e az eladó által megadott mérettel. A nettó, a bruttó és az ingatlannyilvántartási méretek önmagukban is eltérnek, és akkor még nem is volt szó a különböző módon számított, úgynevezett eladási méretről, amely az erkély/terasz egy részét is tartalmazza. Érdemes előzetesen tisztázni ezeknek a hiteleknek a különleges követelményeit, például a kötelező ottlakást, bejelentkezést, az elidegenítési tilalmat, illetve magát a hitelképességet is. Az aláírást követően nem lehet kilépni a szerződésből azzal az indokkal, hogy a vevő nem kapta meg a kívánt hitelt, ez nem kell és nem is fogja az eladót érdekelni.