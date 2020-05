56 újabb fertőzöttet jelentettek be, ismét idős betegek hunytak el

A védekezés most kezdődő második szakaszában is - amikor vidéken a kijárási korlátozás helyébe új szabályok lépnek életbe - fontos az ajánlások és a szabályok betartása, az idősek és a krónikus betegek fokozott védelme - írják a tájékoztatásban. A járvány elleni védekezés új szakaszába lépünk ugyanis, amikor Budapest és Pest megye kivételével az egész országban lazítanak a korlátozásokon, megnyithatnak például az éttermek, szállodák, kávézók teraszai, kerthelyiségei - itt írtunk a kijárási korlátozás enyhítéséről.

