A koronavírus miatt takaréklángon az Európai Parlament, lefújják a konferenciákat

Az Európai Parlament egyelőre három hétre a koronavírus-járvány veszélye miatt számottevően korlátozza a hozzáférést az épületéhez – jelentette be hétfő délután David Sassoli, a képviselőtestület elnöke, aki a szigorító intézkedések azonnali hatályba lépéséről beszélt sajtótájékoztatóján.

Lebeszélik a látogatók fogadásáról a képviselőket (Fotó: MTI) Lebeszélik a látogatók fogadásáról a képviselőket (Fotó: MTI)

A korlátozások legkisebb mértékben a jogalkotói munkát érintik majd. Így a Parlament megtartja jövő heti strasbourgi plenáris ülését, és a minimum három hetes időszak alatt a szakbizottságok és az EP vezető döntéshozatali testületei is zavartalanul ülésezhetnek. Hasonlóan az újságírók számára is szavatolják a korlátlan hozzáférést az EP épületeihez.

Betiltanak ugyanakkor minden más tevékenységet. Nem tartanak szemináriumokat, meghallgatásokat, konferenciákat, kulturális eseményeket és kiállításokat, és fogadásokat sem. A képviselőket arra kérik, hogy a következő három hétben ne fogadjanak az intézmény falai között látogatócsoportokat sem.

A stáb és az asszisztensek számát is csökkenteni kívánják a szóban forgó időszakban. Sassoli hangsúlyozta, hogy a korlátozások státuszuk miatt egyedül a parlamenti képviselőkre nem vonatkoznak majd, jóllehet a felelősségükre apellálva arra kérik a veszélyes zónából érkező olasz parlamenti tagokat, hogy jelenlét helyett gondoskodjanak helyettesítésükről a fontos szakbizottsági üléseken.

David Sassoli emlékeztetett rá, hogy az Európai Parlament évente 700 ezer látogatót fogad, és a mindennapi gyakorlat fenntartása szükségtelen mértékben megnövelné a kockázatokat. Az EP szigorúbb intézkedéseit az Európai Bizottsághoz és a tagállamok képviselőiből álló Tanácshoz képest szerinte az indokolja, hogy a Parlament a legnyitottabb valamennyi uniós intézmény közül.

Az EP-től eltérően az Európai Bizottság egyelőre nem korlátozta a szokásosnál nagyobb mértékben a hozzáférést, de azoknak a tisztviselőknek, akik az elmúlt két hétben a koronavírus-fertőzés által leginkább sújtott észak-olaszországi zónákban jártak, az otthonról való munkát javasolják. A Bizottság a növekvő, magas fokozatba léptetett járványkészültségre való tekintettel hétfőn öt biztos részvételével egy operatív stáb felállításáról döntött, amelynek feladata a koronavírus járvány terjedése elleni uniós és tagállami erőfeszítések koordinálása lesz.

Miközben Brüsszelben is rohamosan nő az utazások kiváltására a videókonferenciák száma, a tagállami miniszterek esetében ilyen is, olyan is előfordul. A 19-tagú Eurócsoport például szerdán videókonferencián vitatja meg a sürgős tennivalókat. Ugyanaznap a belügyminiszterek Brüsszelben soron kívül találkoznak, hogy konkrét intézkedéseket fogadjanak el a törökök kihátrálása miatt migrációs nyomás alá került Görögország megsegítésére. A külügyminiszterek is rendkívüli ülést készülnek tartani a héten a szíriai konfliktusról.