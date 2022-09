A magyar válogatott még egy győzelmet aratott a német bravúr estéjén

A szerelmet kereső gazdák csillaga hivatalosan is leáldozott az RTL műsorkínálatában, és a csatorna esti műsorsávján már a ’Nyerő páros’ celebvetélkedő osztozik a továbbra is stabilan teljesítő Keresztanyuval. Azt, hogy a csatornának mennyire bejött a vetélkedő, jól mutatja, hogy a kereskedelmi szempontból legfontosabb 18-49-es korosztály körében a műsor legerősebb, hétfői nyitónapja 26,4 százalékos közönségarányt produkált – ennél jobb teljesítményt csak egyetlen hétköznapi adás tudott hozni, de erről majd később.

A hatodik évadját nyitó szériára sokan vártak, a Sebestyén Balázs-Kabát Péter műsorvezető duó vezette műsor legfrissebb érkezője egyébként egy volt Való Világ-szereplő – azaz „saját nevelés” – az azóta Young G néven futó, egykori VV Béci és felesége, Norina volt. Az erős kezdés ellenére a műsornak így is becsúszott egy gyenge nap: pénteken csak 14,8 százalékos közönségarányt tudott felmutatni a ’Nyerő páros’. Az RTL estéinek másik állandó szereplője a Molnár Piroskát felvonultató Keresztanyu, amely továbbra is tudja tartani a 17 százalék körüli közönségarányt részenként – a héten kiugróan jó nézettségű adása nem volt a sorozatnak.

Még mindig érdeklik a nézőket a marakodó séfek

Továbbra is lendületesen halad a TV2 valamivel több mint két órás, így hosszát tekintve nehezebben emészthető gasztrovetélkedője, a ’Séfek séfe’. A műsor heti adása a 37. heti eredményét megdöntve 21,5 százalékos közönségarányt jegyzett a korcsoportban, és egy gyengébben teljesító adást tekintve végig tudta hozni a 17 százalék feletti eredményt, ezzel összességében szinte minden nap javítva a csatorna nézettségi arányán. Mindezek mellett érdemes megjegyezni, hogy a széria neve jól forog a bulvársajtóban is; szerelmi szál, hagyma miatti sírás, és a kék csapat állítólagos rosszindulata miatt is odakapcsolhattak a héten a nézők a megjelent cikkek szerint.

A magyar válogatott ellopta a show-t

Jellemzően a hétköznapi legnézettebb adás valamelyik kereskedelmi csatorna műsorát illeti meg, azonban a 38. héten ez egy kicsit máshogy történt, ugyanis szeptember 23-án a magyar labdarúgó válogatott Szalai Ádám 17. percben lőtt góljával legyőzte Németországot az UEFA Nemzetek Ligájában. A magyar bravúrra rengeteg néző volt kíváncsi: a meccs 28,8 százalékos közönségarányt hozott a 18-49-es korcsoportban a közvetítő M4 Sportnak, a teljes lakosságot tekintve pedig közel 800 ezren szurkoltak a tévék előtt. Mindez egyébként jó magyarázat arra is, hogy mi történhetett pénteki ’Nyerő páros’ kiugróan gyenge nézettségével, sokan inkább focit néztek.

Szoboszlai Dominik és a német Lorey Sané a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3 csoportjában, a Németország-Magyarország mérkőzésen a lipcsei Red Bull Arenában 2022. szeptember 23-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor Szoboszlai Dominik és a német Lorey Sané a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3 csoportjában, a Németország-Magyarország mérkőzésen a lipcsei Red Bull Arenában 2022. szeptember 23-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szorul a hurok hétvégén

A két hétvégi szuperprodukció továbbra is külön kategóriában versenyez, mint a csatornák más műsorai – a heti harcukban továbbra sem lehet egyértelmű győztest hirdetni, azonban a különbség egyre inkább csökken. Ami a 18-49 éves korcsoporton belüli fölényt illeti, ezen a téren az X-Faktor tovább növelte brutális fölényét, egészen kiemelkedő, 43 százalékos közönségarányt felvonultatva, pedig a széria még mindig csak a válogatóknál tart. Persze, csámcsognivalóból most sem volt hiány – a műsorból csipegetők örülhettek színpadról leszédülő versenyzőnek, szerelmi vallomásnak, valamint egy igen egyedi Chewbacca-imitátornak is.

A ’Sztárban sztár leszek!’ is erősödni tudott a 38. hétre, ami a közönségarányt illeti, a TV2 csúcsprodukciója 35,2 százalékkal zárt a 18-49-es korcsoportban. A csatorna azonban a 4 éven felülieket magába foglaló, teljes népességet jelző csoportban lehet igazán elégedett, hiszen itt több mint 1,233 millió embert sikerült leültetni a képernyők elé, szemben az X-Faktor által elért 1,129 milliós eredménnyel – azaz ha a teljes lakosságot nézzük, ezt a számháborút a TV2 nyerte ismételten. A szintén bulvárkedvencnek számító ’Sztárban sztár leszek!’ esetében maga a zsűri is komoly nézettségi faktor, Tóth Gabi és Majka vitáival hangos a bulvársajtó szinte minden egyes adás után.

Hogy alakult a 38. hét?

Ha röviden akarjuk összefoglalni: a jól bevált még mindig működik. A ’Nyerő páros’ érkezése jelentősen megdobta az RTL számait hétközben, az pedig, hogy a vetélkedő még úgy is jól teljesít, hogy nincsenek igazán kiugróan nagy sztárok benne, mindenképpen fontos üzenet lehet a riválisnak is. Vajon mindezt szem előtt tartva mikor érkezik a ’Párharc’ néven emlegetett TV2-s sztárpár műsor, amelyet már elvileg le is forgattak?

Az elmúlt hetekben a TV2 a 18-49-es korcsoportban is sokat hozott az RTL-en a közönségarány tekintetében, a 38. héten ez a különbség azonban újra nőtt – ez a ’Nyerő páros’ mellett az X-Faktor érdeme is. Végül azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy a hétről-hétre jól teljesítő ’Sztárban sztár leszek!’ befejezte válogatós adásait, az 1,2 millió nézőt megmozgató műsort pedig az élőshow-k esetében feltehetőleg még kevésbé lehet majd leírni, mint eddig.