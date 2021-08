A tálibok hajtóvadászatot indítottak külföldi és afgán újságírók ellen

Kettőzött erővel kutatják fel a tálibok az afgán és külföldi sajtómunkásokat és segítőiket. A CNN megerősítette a BBC-nek azt az értesülését, hogy meggyilkolták a német Deutsche Welle (DW) rádió német riporterének afgán származású közeli hozzátartozóját, a család több tagját súlyosan megsebesítették.

A DW munkatársa Németországban tartózkodik. A rádió azt közölte, hogy a kutatás eredetileg a német újságíró megtalálásáért indult, de nem találták a helyszinen, viszont egyes rokonoknak sikerült elmenekülni. Peter Limbourg, a DW főigazgatója szerint ez megerősíti azt a korábbi félelmet, hogy a tálibok Kabulban és vidéki településeken is hajtóvadászatot indítottak újságírók ellen. Tudomása szerint három másik külföldi újságíró otthonát feldúlták.

"Kifutunk az időből!" - hangoztatta a német vállalat vezetője.

Közben a The Washington Post kiadója közvetlenül Joe Biden amerikai elnökhöz fordult annak érdekében, hogy kimenekítsenek 204 újságírót és családtagjaikat valamint afgán segítőiket Kabulból. Ugyanezt kérte a The New York Times és a The Wall Street Journal kiadója is előzőleg. Előbbi 128 fős kontingense (újságírók, családtagjaik és segítőik) a napokban elhagyták Afganisztánt. Utóbbi cég "előrehaladt" a kimenekítés megszervezésében.

A Kabulban dolgozó német újságírók kiadói Angela Merkel kancellártól és Heikko Maas külügyminisztertől kértek sürgős beavatkozást. "Életveszélyben vannak ezek az emberek, megtorlás és kivégzés vár rájuk, ezért nagyon gyors segítség kell" - írták.