A WHO szerint még sokáig velünk lesz a koronavírus

A WHO szerint a karanténok lazítása újabb fertőzéshullámhoz vezethet. Olaszországban harmadik napja csökken az aktív fertőzöttek száma. Magyarországon már csaknem annyi halálos áldozat van, mint Dél-Koreában. Nemzetközi összefoglalónk következik.

Az eddigi leletek azt sugallják, hogy a világ népességének többsége továbbra is érzékeny erre a vírusra. Ez azt jelenti, hogy a járvány könnyen fellángolhat.

Szerinte nem kétséges, hogy az otthoni karantén és a társadalmi távolságtartásra vonatkozó egyéb intézkedések sikeresen megakadályozták a fertőzés terjedését, de ez a vírus – mint fogalmazott – továbbra is kimagaslóan veszélyes marad.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója szerint nem szabad alábbhagynia a koronavírus elleni küzdelemnek.

