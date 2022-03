Antony Blinken: Ukrajnában háborús bűnöket követhettek el

Antony Blinken amerikai külügyminiszter csütörtökön újságíróknak nyilatkozva azt mondta: egyetért Joe Biden elnökkel abban, hogy háborús bűncselekményeket követhettek el Ukrajnában. Kiemelte, hogy amerikai szakértők dokumentálják és értékelik a potenciális eseteket.

„Szándékosan civileket célba venni, az háborús bűncselekmény" – idézi az MTI az amerikai diplomácia vezetőjét. Blinken egyúttal megerősítette, hogy egy amerikai állampolgár is életét vesztette Ukrajnában a harci cselekmények közepette, bár erről részleteket nem közölt. Ennek előzménye, hogy az észak-ukrajnai Csernyihiv város rendőrsége Facebook-bejegyzésében közölte: egy amerikai állampolgár is van a súlyos tüzérségi támadásban életüket vesztő emberek között. Vjacseszlav Hausz regionális kormányzó csütörtökön arról számolt be, hogy Csernyihivben 53-ra emelkedett azoknak a száma, akik az orosz erők támadásai következtében vesztették életüket.

Az amerikai külügyminiszter megerősítette azt is, hogy Joe Biden amerikai elnök ma telefonon tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Biden világossá fogja tenni, hogy Kína viselni fogja a felelősséget minden olyan lépésért, amelyet Oroszország agressziójának támogatására tesz – fogalmazott Blinken.

Az amerikai képviselőház nagy többséggel megszavazta csütörtökön azt a törvénymódosítási indítványt, hogy az Egyesült Államok az Ukrajna elleni háború miatt vonja meg Oroszországtól és Fehéroroszországtól a legnagyobb kereskedelmi kedvezményre feljogosító státust. Ez azt jelenti, hogy a két országnak ezentúl magasabb vámtarifát kell fizetnie az Egyesült Államokba irányuló exportjuk után. A módosítást még a szenátusnak is meg kell szavaznia ahhoz, hogy hatályba lépjen.