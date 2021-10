Az 500 forint körüli benzinár miatt sokan letehetik az autójukat

Az üzemanyagok ára soha nem látott magasságokba emelkedett, sok magyarnak pedig ez már elég, hogy átgondolja, mikor üljön autóba - derül ki a Pulzus Kutató legfrissebb felméréséből, melyet a Napi.hu megbízásából készítettek el.

Szerdától a benzinért 473, a gázolajért pedig 484 forintot kell fizetni. Ez egy újabb 8, illetve 6 forintos emelés eredménye. Az üzemanyagok ára a nyár végén döntötte meg korábbi rekordját, amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szerint a benzinnél 455 forint volt 2012 áprilisában, a gázolajnál pedig 452 forint 2012 januárjában. Azóta gyakorlatilag megállíthatatlanul tör előre az 500 forintos szint felé.

Úgy tűnik, a magyarok egy részénél kezdi elérni a tűrésküszöböt a benzinár. Fotó: Depositphotos Úgy tűnik, a magyarok egy részénél kezdi elérni a tűrésküszöböt a benzinár. Fotó: Depositphotos

Az, hogy az üzemanyagok ára jóval magasabb most, a 80 dolláros olajárnál, mint volt 2012-ben a 110 dollár magasságában, részben a forint leértékelődésének tulajdonítható. 9 évvel korábban egy dollár még 220-230 forintot ért most pedig 300 környékén mozog az árfolyam. Emellett jóval magasabbak a bérek, a szállítás költségei és a rezsi.

A magasabb bérszínvonal mellett persze azt sem szabad elfelejteni, hogy most egészen más egy átlagember számára kifizetni literenként a 450 forintot, mint volt 2012-ben.

Ettől függetlenül a magyaroknak határozott véleményük van arról, hogy mi az az összeg, amelyet még lemondások nélkül ki tudnak fizetni: mintegy kétharmaduknak ez éppen annyi mint amennyibe most kerülnek az üzemanyagok. Az 1000 fővel készített, reprezentatív kutatás szerint 66 százalék már most is megérzi a bankszámláján, ha tankol és igyekszik érdemben csökkenteni az autóhasználatát.

Ez az arány teljes mértékben összecseng annak a 2021. februári felmérésnek az eredményével, amikor ugyanezt kérdeztük az emberektől. A különbség annyi volt, hogy akkor még 404 forint volt egy liter benzin és 421 a gázolaj. Az emberek 47 százaléka 450, 21 százaléka pedig 500 forintra tette azt az összeget, amikor érdemben kevesebbet autózik. Ez összesen 68 százalék.

A mostani felmérés szerint: