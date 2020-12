Az Elios-ügyből ismert villanyszerelők új céggel tarolnak az önkormányzatoknál

Az Elios-botrány óta tudható, hogy nemcsak a közvilágítás korszerűsítése, hanem az üzemeltetése is óriási üzlet Magyarországon. Közel 3 évvel a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Elios-botrány után jelenleg is folyamatos változások következnek be a piacon: új cégek bukkannak fel, de a tulajdonosok igazából régi energetikai motorosok.

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) honlapján megtalálható és december 7-én publikált határozat szerint például közvilágítási üzemeltetési engedélyt kapott az Oriental Lux nevű cég 21 településre. Ezek többsége borsodi vagy szabolcsi falu, mint Tiszakarád vagy Eperjeske, de a Heves megyei Hort nagyközségben, a Balaton-parti Ábrahámhegyen vagy a budapesti agglomerációban található Diósd városában is tevékenykedhetnek.

Még mindig jó üzlet Fotó: Pixabay

Az Oriental Lux székhelye jelenleg a Veszprém megyei Csehbányán van, de amikor engedélyt kértek a MEKH-től, akkor még a Balaton-felvidéki Dörgicse volt a központjuk. A 2017 januárjában bejegyzett társaság főtevékenysége a villanyszerelés, de ebből 2017-ben és 2018-ban nulla forint bevételük volt, ellenben 2019-ben már 85,3 millió forint nettó árbevétel folyt be, amiből 57,5 millió forint profit jött össze. A tulajdonos a Makra-család: Makra Attila és Makra József. Ők a tulajdonosai a GREP Green Public Lighting Zrt.-nek is.Ez a cég pedig felbukkant korábban az Elios-botrányt taglaló OLAF-jelentésben is.

Az Elios-botrány lényege: Hamar Endre (egy iskolába járt a kormányfő vejeként ismert Tiborcz Istvánnal, majd 2011-től közös vállalkozást működtettek Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. néven) cége, a Sistrade fideszes polgármesterek által vezett önkormányzatoknak készített energetikai tanulmányokat, amelyek meghatározták a további ügymenetet. Ezzel aztán lényegében eldőltek a feltételek a későbbi tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az önkormányzatok. Rendre az Eliost találták meg. Hamar Endre pedig 2013 januárja és 2014 áprilisa között a Sistrade-ben és az Eliosban is tulajdonos volt.

A 24.hu számolt be arról, hogy a hévízi projektnél például három pályázó adott be ajánlatot, az Elios mellett a Makra-család által tulajdonolt GREP és a Polár Stúdió. Az ajánlatok pontosan hét és kilenc százalékkal voltak drágábbak az Eliosénál, de nem csak végösszegben, hanem minden egyes egyedi tételben is. Az emberi munka és a lámpák is, mind a 48 költségvetési tételben pontosan ugyanannyival voltak drágábbak a két pályázatban, mint az Elioséban. Az OLAF szerint ezek a szabálytalanságok csalásnak és hamis dokumentum használatának minősülnek.

Beindul a terjeszkedés

Az Oriental Lux azonban 2020-ban indult be igazán. A fideszes polgármester által vezett fehérgyarmati önkormányzat például december 8-án hirdette ki, hogy a cég nyerte a közvilágítás komplex üzemeltetésére, karbantartására és korszerűsítésére kiírt közbeszerzést, 280 millió forintos ajánlattal. Rajtuk kívül még egy teljesen ismeretlen cég pályázott. Fehérgyarmaton így 12 évig az Oriental Lux Kft. üzemeltetheti a közvilágítási rendszert, és 1278 lámpatestest korszerűsítenek.

A szintén fideszes polgármester által vezetett Solymáron viszont már nem akadt riválisuk sem. A Pest megyei nagyközség közbeszerzését idén augusztusban nyerték meg, 267 millió forintos ajánlattal.

Az érintett területeken összesen 1390 darab lámpatest üzemel, összesen hozzávetőleg 96,3 kW energia felvétellel. Az Önkormányzat adatai alapján a korszerűsítés a következő összeállításban készülhet el. Korszerűsítendő lámpatestek száma: 1390 darab meglévő oszlopon, meglévő lámpakaron

- olvasható a közbeszerzés eredményéről szóló tájékoztatóban. A solymári önkormányzattal annyira szoros lett a kapcsolat, hogy idén augusztusban bejegyeztek egy Solymári Közvilágítási Kft. nevű céget, aminek Makra Attila és Makra József a két ügyvezetője, Dörgicsén van a székhelye, az Oriental Lux a többségi tulajdonosa, de a solymári önkormányzat is bír részesedéssel.

Azt is érdemes lesz figyelni a jövőben, hogy ki nyeri el Jászszentandrás közvilágítási közbeszerzését, ugyanis a helyi képviselő-testület szeptember 24-i ülésének vendége Makra Attila volt, aki a jegyzőkönyv szerint részletes tájékozatást adott arról, hogy milyen konstrukcióban tudnák lecserélni az elavult lámpatesteket.

... el lehetne indítani a közbeszerzési tanácsadónak a megkeresését, mi szoktunk ajánlani három tanácsadót az önkormányzatoknak, akik ilyen beruházásokkal foglalkoznak. Nekünk mindegy melyiket választja az önkormányzat, ő lebonyolítja a közbeszerzést, aminek az anyagát úgyis a testület elé kell hozni, amelyről kell egy újabb testületi döntés. Azt követően kiíródik a közbeszerzés, amely jó esetben másfél hónap, rossz esetben három, vagy még több. Ha ez lezajlódik, azt követi a szerződéskötés...A kivitelezésről még annyit, hogy helyi vállalkozóval szoktunk dolgozni...Végülis ez a menete a dolognak.

- mondta Makra Attila ügyvezető. Az nem derül ki, hogy melyik cége képviseletében beszélt.

Mindenesetre a jászszentandrási képviselő-testület október 29-én úgy döntött, hogy a településen a közvilágítást eddig biztosító Közvil Zrt.-vel felmondják a szerződést annak érdekében, hogy lecserélhessék a lámpatesteket. A Közvil pedig amúgy egy önkormányzati tulajdonban lévő társaság, legnagyobb tulajdonosa Debrecen városa 13,2 százalékos hányaddal, de például Dörgicse is rendelkezik 0,08 százalékos tulajdonnal. Stabilan veszteséges, tavaly 39,8 millió forintos veszteséggel zártak, de bemutatkozásuk szerint eddig több mint 420 önkormányzat közvilágítási rendszerét újították fel, és ezen települések többségénél a költséghatékony üzemeltetést is ők végzik.