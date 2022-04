Az év végén 650-700 forintért tankolhatunk majd?

A közgazdászprofesszor, egykori kormányzati tanácsadó a Qubitnek adott interjút. A professzor szerint a kormány elképesztő költekezést hajtott végre a választás előtti időszakban, pedig ekkor már látszott, hogy további költekezés helyett a fékre kellene lépni.

Ettől függetlenül túlzottnak tartja azt a félelmet, hogy idén nagy gazdasági visszaesés jöhetne Magyarországon, és úgy látja, hogy a magyar kormány számára létkérdéssé vált uniós pénzek kiutalása érdekében Orbán Viktor hajlandó lesz gesztusokat tenni Brüsszel felé, még ha ezeknek nem is lesz sok hatása a hazai helyzetre.

Csaba László abban viszont biztos, hogy az inflációt nem fogja teljesen elengedni a kormány.

A költségvetés egyensúlyának helyreállítása érdekében pedig a professzor szerint le kell majd mondani az olyan nagyberuházásokról, mint a Paks II vagyy a Fudan Egyetem, és hozzá kell majd nyúlni nagy multicégek adókedvezményeihez is, viszont úgy látja, az élelmiszerek hatósági ára, illetve a rezsicsökkentés még velünk maradhat.

" A rezsicsökkentés ésszerűtlen gazdasági megközelítésre épül ugyan, de nem lehet egyik napról a másikra kivezetni, ha egyszer beépült a mindennapokba. Hónapról hónapra megkapjuk a számlával együtt, hogy a kormány végtelen jóságában mekkora összeget takarított meg nekünk. Ha ez nem lenne elég, a közös képviselő kirakja a lépcsőházban is. Ezt nem lehet egyetlen tollvonással eltörölni, és nem is valószínű, hogy ez fog történni. "

Az üzemanyagok árát viszont szerinte nem lehet hosszabb távon ilyen alacsonyan tartani.

A benzinárat viszont csak ideig-óráig lehet eltéríteni a piaci ártól, mert tarthatatlan, hogy a szomszédos országokkal szemben a MOL literenként 200 forintot veszítsen a benzinen, ezért meglepődnék, ha még idén szilveszterkor is 480 forint lenne. A benzinár függvényében fokozatosan lehet hozzányúlni a fűtés, a világítás költségeihez is. Hangsúlyoznám, hogy nem szabadpiaci árképzésre kellene áttérni, mint ahogy Nyugat-Európa több országában, például Spanyolországban, Franciaországban is vezettek be árplafont. "