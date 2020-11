Az influenza elleni oltás több, mint 70 százalékát már beadták

Kiemelték: az NNK hetente kér tájékoztatást az influenza elleni oltóanyag fogyásáról annak érdekében, hogy folyamatos legyen az ellátás. Így lehetővé válik a megyék közötti, helyi igényeknek megfelelő átcsoportosítás is. Tájékoztatásuk szerint a jelenlegi adatok alapján 13 megyében a rendelkezésre álló készletek elégségesek, ők már nem kértek további oltóanyagot. Azokba a megyékbe, ahol további igény jelentkezett, napokon belül újabb adag vakcinát szállítanak ki.

A közleményben hangsúlyozták: az országban folyamatos az ingyenes influenza elleni oltások beadása. Az idei influenza szezonban eddig a felnőttek részére biztosított oltóanyag 74 százalékát, míg a 3 év alatti gyermekek rendelkezésére álló négykomponensű vakcina 20 százalékát adták be.

Továbbra is elérhető az ingyenes influenza elleni oltóanyag minden magyar állampolgár számára - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vasárnap az MTI-vel.

