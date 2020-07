Az Orbán-kormány szerint ezért kell Mészáros Lőrincet milliárdokkal támogatni

Mészáros Lőrinc megfelel az Orbán-kormány által előírt pályázati feltételeknek, ezért neki is jár az esély, hogy vissza nem térítendő állami milliárdokat nyerjen el a lerobbant szállodái felújítására. Szakmai alapon.

Az államtitkári válaszból az is kiderült, hogy az építkezéseken magyar emberek dolgoznak, ami segíti a magyar gazdaságot. Ezt annyival lehetne kiegészíteni, hogy az OTP balatonszemesi szállodája éppen azért készül el később, mert a határzár miatt az egyik alvállakozó külföldi munkásai nem tudtak megjelenni az építkezésen.

Tehát a kormány szerint például Mészáros Lőrincnek, Csányi Sándornak, Hernádi Zsoltnak, Garancsi Istvánnak vagy az OTP Banknak is jár az esély arra, hogy pályázati úton százmilliókat, milliárdokat kapjanak arra, hogy ne a saját megtakarításaikból, hanem az adófizetők pénzéből építsenek maguknak luxusszállodákat.

