Becsöngettek a Migration Aid-nél - ukrán pedagógusok tanítanak

A Migration Aid 80 ukrajnai gyermeknek igyekszik kapaszkodót, támaszt nyújtani a Learning Without Borders by Migration Aid programján keresztül. Az elmúlt hetekben önkénteseikkel – köztük ukrán művészekkel együtt -, gyönyörű környezetet teremtettek a gyerekeknek. Múlt héten már folyt a „beiratkozás”, ma pedig elindult a gyerekfelügyeleti projekt.

Ugyanis a 7-16 éves gyerekeket április 26-tól, azaz mától 6 db 18 fős tanterem, 2 sportterem, és egy kreatív/művészeti terem várja.

Gyönyörűre varázsolt tantermekkel várták a gyerekeket. Fotó: Facebook/Migration Aid

A gyerekek magyarul is tanulnának

„A következő napok, hetek megmutatják majd, mennyire lesz sikeres a projektünk, kell-e bármit is változtatnunk rajta, s ha igen, mit. Terveink szerint a gyerekek délelőtt részben online tanulnak az ukrán oktatási rendszerbe “bekötve”, részben pedig menekültként az országban tartózkodó tanárok segítik őket. A délutáni órákban magyar önkéntes pedagógusok, terapeuták és más segítő szakemberek tartanak foglalkozásokat nekik” – avat be a részletekbe Horváth Viktória, a Migration Aid munkatársa, a projekt sajtószóvivője.

Az ukrán gyerekeket segítő ötletnek nemigen volt szüksége reklámra. Eleve nagy az érdeklődés, de a segélyszervezetnek sok olyan ukrán menekülttel van kapcsolata, akiket hosszabb távra szállásoltak el, őket is értesítették az iskola indulásáról.

„Az ukrán szülők nagyon örültek a lehetőségnek, és személy szerint nekem az a legnagyobb örömöm, hogy a gyerekek közül sokan szeretnének magyarul is megtanulni” – teszi hozzá a szóvivő.

Önkénteseket várnak

A budapesti létesítményben ukrán pedagógusok tanítanak, akik nagyon örülnek, hogy bekapcsolódhatnak a segítségnyújtásba, és még fizetést is kapnak érte. A Migration Aid jelenleg is önkénteseket keres gyerekprojektjéhez, hiszen nem csak tanítás folyik itt napközben, hanem a gyerekek felügyeletével, szabadidejének eltöltésére, no és a helyszín tisztán tartására is kell gondolni. Attól azonban nem tartanak, hogy kevés lesz a jelentkező, a Madridi úti menekültszállón például mindezidáig 1700 önkéntes segítette munkájával a háború sújtotta embereket.

Arról, hogy a projekt pénzügyi fedezetét honnan tudták megteremteni, vagy hogy kitől kaptak támogatást, azt a választ kaptuk, hogy azt teljes egészében a Migration Aid szponzorálja. Egyébként hasonlóan a Budapesten található, Madridi úti menekültszállóhoz, a gyerekeknek elkészült oktatási helyszín is felajánlásból érkezett, mindössze kicsit mások a szerződési feltételek.

Arra a kérdésre, hogy hozzávetőleg meddig tervezik a gyerekekre fókuszáló program működését, a Migration Aid szóvivője azt mondja, hónapról-hónapra látnak csak előre.

„Azt azonban mégis lehet sejteni, hogy ez egy hosszabb távú folyamat, valószínűleg hónapokról lesz szó. Érthető módon, mind a gyerekfelügyeleti projektünknél, mind a menekültszállónknál lehetetlen megmondani, meddig lesz szükség rá. Annak viszont fantasztikus üzenetértéke van, hogy ekkora projektet létre tudtunk hozni és folyamatosan menedzselünk, illetve az is hihetetlen, mekkora tenni vágyás van még mindig az emberekben a háború kapcsán” – teszi hozzá Horváth Viktória.

A Migration Aid egyébként továbbra is szívesen fogad adományokat, minden olyasmit, amire az iskolás gyerkőcöknek szükségük lehet: füzeteket, rajzlapokat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, vízfestéket, temperát, bármilyen tanszert.

A hazai civil szervezetek közül krízishelyzetekben, így az ukrán háború idején is az egyik legaktívabb a Migration Aid. A márciusban átadott menekültszálló Magyarország jelenlegi legnagyobbja, 300 fős kapacitása van, és 100-150 önkéntes néhány nap alatt hozta létre egy átadás előtt álló munkásszállóból a 13. kerületi Madridi utcában, amelyet a szervezet egy hónapra bérbe vett a tulajdonostól, azzal a lehetőséggel, hogy hosszabbítanak vele, amennyiben a válság elhúzódik. A kormány egyelőre nem érdeklődött, hogy miben segíthetne, igaz, a Migration Aid sem fordult hozzá segítségül.