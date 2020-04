Benyújtották a kiskereskedelmi különadóról szóló törvényjavaslatot

A kormány a veszélyhelyzetben döntött arról, hogy a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételeihez a félmilliárdnál nagyobb bevételű kiskereskedelmi cégeknek is hozzá kell járulniuk.

Lényeges, hogy a külföldi online kereskedelmi multicégek (mint pl. az Amazon, a Wish, az AliExpress) sem bújhatnak ki a kereskedelmi adó megfizetésének kötelezettsége alól. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalba befutó adatok alapján az adóhatóság tudja ellenőrizni, hogy ezek a külföldi óriáscégek eleget tesznek-e bejelentkezési és adófizetési kötelezettségüknek Magyarországon.

A cégek a különadót az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig állapítják meg, és vallják be. Az adóelőleget az első adóévben bevallaniuk nem kell, hiszen azt már megtették a veszélyhelyzetben elrendelt különadó-bevallás benyújtásával egy időben, így nincs szükség újabb ezzel kapcsolatos adminisztrációra. Az előleget két egyenlő részletben kell majd megfizetni.

A Pénzügyminisztérium kiskereskedelmi piacra végzett számítása szerint több mint 35 ezer vállalkozás végez ilyen tevékenységet, de közülük az adót mindössze kétezer cég fizeti, és az adó bevallásával járó adminisztrációs teher is csak őket terheli. A kiskereskedelmi különadóról szóló törvényjavaslatot a Pénzügyminisztérium kedden, késő este nyújtotta be az Országgyűlésnek.

Benyújtották a kiskereskedelmi különadóról szóló törvényjavaslatot, hívja fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium közleménye. Mint a szöveg írja, a magyar adózási modell a koronavírus-járvány közepette is változatlan, az emberek, a kisvállalatok továbbra is kevés adót fizetnek. A gazdasági visszaesésre válaszul hozott intézkedéseket viszont finanszírozni kell, a kormány célja pedig az, hogy ennek terhét ne a lakosság, hanem azon szereplők viseljék, amelyek erre képesek, amelyek a járványt megelőző időszakban kiemelkedő nyereségre, jelentős piaci fölényre tettek szert.

