Bérlői rohamra és drágulásra kell felkészülni a Balatonnál

Nagyon valószínű, hogy megint sok tízezren vándorolnak hetekre a Balatonhoz, mint tavaly a járvány első hullámának idején és nyáron is. A közelgő tavasz fellendítheti a bérleti piacot. De a kínálat egyelőre soványka: aki nem a NER-hez köthető hotelekben foglal szállást mondjuk április-májusra, az kevés, rövidtávra szóló lakásbérlet közül válogathat március közepén. A biztonságra törekvés a balatoni, vízparthoz közeli apartman tulajdonosoknál is érzékelhető, sokan átváltottak a hosszútávú bérbeadásra – és egyelőre be is jött nekik. Elterjedt gyakorlat azonban, hogy májustól egészen szeptemberig áttérnek a kisebb periódusokra, vagyis egy-két hétre.

Füreden több apartmanház jelent meg a parthoz közel. (Fotó: Mester Nándor) Füreden több apartmanház jelent meg a parthoz közel. (Fotó: Mester Nándor)

Az természetes, hogy a rövid időszak fajlagosan mindig drágább, de aki nem egy-két hétben gondolkodik, annak is jó mélyen kell a zsebébe nyúlnia. Megnéztünk pár parthoz közeli települést, többségükben az egy éves bérlet 150-200 ezer forint/hó+rezsi. Ez gyakorlatilag megegyezik a budapesti elit körzetekben tapasztalt árakkal, de legalábbis nagyon közel van azokhoz. És akkor még csak a tavaszi árakról volt szó, főszezonban az átlagár eléri a 300 ezer forintot, nem ritka a 400-500 ezer forint sem, ha kiemelkedő helen van az ingatlan.

Az északi parton nem meglepő módon Balatonfüred vezeti a sort, ott egy felújított, berendezett, 60-65 négyzetméteres lakásért, ami a Tagore sétányhoz visz le (több ilyen utca és apartman is van) általában 280-360 ezer forintot kérnek a főszezonban. A belvárosban hasonló méretű, újszerű lakást már 190-220 ezer forintért is kibérelhetünk havonta. De csak az előszezonban, mert május közepétől sok helyütt 250-300 ezer forint közé kúszik ez az ár ott is.