Berobbant a sportolók között a koronavírus idehaza

Több sportágból is pozitív koronavírustesztekről érkeztek hírek vasárnap. És mindeközben a kormány pont most lazított a külföldön járt játékosok karanténszabályain.

Az NBI első fordulójában is halasztani kell egy mérkőzést a koronavírus miatt. A vasárnap este 19 órára tervezett Puskás Akadémia-Honvéd meccs marad el, mivel a felcsúti csapatban koronavírusos esetet regisztráltak. A klub honlapja nem árul el túl sok részletet, csupán annyit, hogy az ügyben minden előírást betartva járnak el. Az MTI információi szerint azonban a felcsúti csapatnál nemcsak egy, hanem több játékos tetsztje is pozitív lett.

Ancsin elmesélte, hogy a szombat reggeli edzésen az egyik játékosuk rosszul érezte magát, ezért elküldték koronavírus-tesztre, vasárnap (ma) reggel pedig értesítette a klubvezetőket, hogy pozitív eredményt közöltek vele. Az esetet minden hivatalos helyen bejelentették, a jégpálya pedig minimum egy hétig hermetikusan le lesz zárva, senki sem mehet be a létesítménybe. Hétfőn a felnőtt és a junior csapat összes tagját tesztelik, és az illetékesek ismertetik a további teendőket.

(Korábban készített körképünkben olvasható arról, milyen szabályokat tartanak be az egyes klubok a külföldön járt játékosokkal kapcsolatban.)

A lila-fehér klubnál vasárnap azonosították a koronavírusos játékost. Ancsin János szakosztály-igazgató az M1 aktuális csatornán elmondta, a magyar szövetség és a Ferencváros illetékeseivel történt egyeztetés után elhalasztják az FTC-Újpest Szuperkupa-mérkőzést, amelyre szeptember 4-én került volna sor. Emiatt a szeptember 11-én kezdődő Erste Liga egy-két héttel történő halasztását is kezdeményezni fogják. Jelenleg ugyanis az alapozás végén tartanak, amit vírus miatt újra kell kezdeniük, ha újra tarthatnak edzéseket. Erre várhatóan szeptember 3-án vagy 4-én kerülhet sor ismét.

A koronavírus-fertőzöttet most azonosító sportágak közül talán a vízilabdában tűnik súlyosabbnak a helyzet. Korábban a Ferencváros, az Eger és a Debrecen férfi vízilabdacsapata számolt be pozitív tesztről, ebbe a sorba csatlakozott az UVSE.

Eddig is lehetett olyan hazai bejelentésekről olvasni, melyek arról szóltak, hogy 1-1 játékos koronavírus-tesztje pozitív lett, vasárnap azonban hirtelen megsokasodott ezeknek a száma. Több egyesület és több sportág is érintett, miközben pont szombat este jelent meg az a kormányrendelet, mely a külföldön járt játékosok és stábtagok karanténszabályain lazított . Erre főként a nemzetközi porondon érdekelt focicsapatok miatt volt szükség, jövő héten ugyanis már kezdődnek az új szezon selejtezői. A BL-ben a Fradi érintett, az EL-ben pedig a Puskás Akadémia, a Honvéd, valamint a MOL Fehérvár FC.

