Bod Péter Ákos: Nálunk nem a korrupció ténye, hanem a lénye a baj

A politikai ügyek iránt közelről érdeklődőknek is nehéz követniük a magyar kormány és az uniós intézmények vitájának fordulatait. A helyzet nem lett sokkal tisztább az Európai Bizottság (EB) legutóbbi döntésével, amely szerint 7,5 milliárd euró, azaz mintegy háromezer milliárd forint elvonását javasolják három kohéziós operatív program esetében. Az EB azonban végrehajtó szerv, a végső döntés a tagállami kormányok tisztségviselőiből (konkrétan: pénzügyminisztereiből) álló Európai Tanács (ET) kezében van. A Bizottság most arra kéri a Tanácsot, adjon időt a magyar kormánynak a Bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeként kidolgozandó törvényjavaslatok elfogadására, a Tanács novemberben tekintsen rá a haladásra, csak akkor szavazzon a jogállamisági mechanizmus részeként a források részleges elvonásáról.

A kulcs itt a jogállamiság fogalma. Korrupció, mint más egyéb bűn, minden országban létezik. Rejtőzködő jellege miatt, akárcsak más bűnöket, nehéz mérni, de azért elég jól tudható, hogy melyik országban mennyire elterjedt gyakorlatról van szó. Ahol keményen fellépnek ellene és a közvélemény nagy többsége elítéli a közösség megkárosítását, ott az előfordulása ritka – ilyenek Európában különösen a skandináv országok, az új tagállamok között is az északiak: észtek, litvánok. Ahol a bűnüldözés erőforrásai végesek, a társadalom elnézőbb vagy közönyösebb az ügyben, ott gyakoribb a korrupció.

Hogy más-e ez a bűnfajta az egyik országban, mint a másikban? Részben igen, hiszen eleve vannak különbségek a nemzeti jogrendben.