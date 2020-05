Brüsszel nem sok jót jelez Magyarországnak

Érdemes megjegyezni, hogy az EU persze nem feltétlen a kisujjából szopja a 7 százalékos zuhanást, mert a magyar kormány által frissített konvergenciaprogramban is szerepel egy ilyen forgatókönyv , ám ez a gyengülés a kormány szerint csak elhúzódó válság esetén reális. Az alapforgatókönyv szerint a kormány idén 3 százalékos recesszióval számol. Ezzel szemben az EU a nagyon pesszimista lehetőséget tartja alappályának.

Az Európai Unió az előrejelzését arra alapozza, hogy a határok lezárása és a kijárási korlátozások olyan szektorokat sújtanak, amelyek a magyar gazdaság zászlóshajóinak számítottak. Ezeket nevesíti is az anyag, miszerint a turizmus és a közlekedés/logisztika, amelyek a szolgáltatás-export felét teszik ki, a leginkább érintett ágazatok. Biztató tény, hogy az ipari és építőipari tevékenységeket (más országokkal összevetve) csak mérsékelten korlátozta a járvány. Ugyanakkor az exportpiacok bezáródása miatt a feldolgozóipar intenzitása is erősen visszaesett. A magyar gazdaságban meghatározó szerepet játszik néhány magas ciklusú iparág, mint például az autóipar, amelyeket a nemzetközi recesszió különösen erősen sújt.

Az anyag elöljáróban megjegyzi, hogy a világjárvány okozta gazdasági sokk az üzleti ciklus csúcsán érte el a magyar gazdaságot. A globális kereslet visszaesése és a járvány visszaszorítását célzó intézkedések erősen sújtották a magyar gazdaságot. Az Európai Unió szerint különösen a Magyarországon erős jelenléttel bíró ágazatokat nem kímélte a járvány, ugyanakkor problémának tartják a fiskális politika erőtlen lépéseit is. A fentiek miatt az EU szerint 2020-ban erős recesszió sújtja majd Magyarországot, és a fellendülés csak lassabban és fokozatosan követi majd a visszaesést.

A koronavírus miatt minden korábbi gazdasági prognózist el lehet dobni, de az új előrejelzések is lassan napvilágot látnak. Az Európai Unió is teljesen átírta a korábbi várakozásait, amelyek közül számunkra a Magyarországra vonatkozó a legfontosabb. Az anyag pesszimista a magyar várakozások kapcsán, és elégtelennek tartja a fiskális lépéseket, így nem lesz meglepetés, ha a kormányzati kommentárok újabb brüsszeli aknamunkának fogja titulálni az előrejelzést.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!