Döntött a kormány: a veszélyhelyzet után is bárkiből lehet közmunkás

2021 március végéig azok is részt vehetnek a közmunkában, akik képesek önállóan elhelyezkedni a munkaerőpiacon és a szakképzettséggel rendelkezőkre vonatkozó korlátozások is megszűnnek.

Úgy döntött az Orbán-kormány, hogy a közmunkásokra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályok hatályukat vesztik ugyan, de egy sima kormányhatározattal mégis meghosszabbították 2021. március 31-ig - derül ki a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályban. Ennek lényege, hogy többen kerülhetnek be a közfoglalkoztatásba, néhány kizáró feltételt nem kell továbbra sem figyelembe venni.

