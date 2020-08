Drasztikusan visszaesett az ásványvíz, a gyümölcslé és az üdítőital forgalom, amikor megjelent az országban a koronavírus

A szövetség a jelenlegi bizonytalan járványügyi helyzet miatt úgy látja, hogy az ágazat a legoptimistább üzleti forgatókönyv esetén is visszaeséssel számolhat idén a tavalyi évhez képest.

Átalakult az értékesítés szerkezete is: a kisebb kiszerelések forgalma jelentősen lecsökkent, a nagyobb, gazdaságosabb kiszerelések iránti kereslet pedig emelkedett.

