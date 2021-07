Egy év után felpörgött a Malév GH felszámolása, de már látható a kormányközeli utódja

Az biztos, hogy nem kapkodja el az állam a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. felszámolását. A kormány döntése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) egy éve, 2020. június 26-án – az állami tulajdonú reptéri társaság gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetére tekintettel – kezdeményezte a felszámolási eljárás megindítását, a cég jogutód nélküli megszüntetése érdekében. A cégbíróság tavaly július 8-án rendelte el a felszámolási eljárás megindítását, azóta viszont nem történt semmi.

Egészen mostanáig, ugyanis a felszámolással megbízott, szintén állami tulajdonban lévő Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. június 17-én és június 24-én meghirdette az első pályázatokat, amelyeken a Malév GH ingóságait próbálnák értékesíteni.

Az első pályázatban szereplő vagyontárgyak:

tétel: új vegyes munka- és védőruházat tétel: használt vegyes munka- és védőruházat tétel: 120 pár új vegyes méretű és márkájú munkavédelmi cipő

Cipőt és munkaruhát tehát lehet venni, a becsértékük összesen 4,8 millió forint. Már július 2-a óta lehet pályázni, a határidő pedig július 19-én jár le. A másik pályázaton pedig cateringeszközökre (tányér, evőeszköz, pohár) és higiéniai termékekre lehet ajánlatot tenni. Itt a becsérték 3,4 millió forint, és július 26-ig lehet licitálni. A két összegből is látszik, hogy nem ez a 8 millió forint (ha sikerül eladni a vagyontárgyakat) fogja megoldani a Malév GH adósságait. A reptéri cég ugyanis például szerepel az adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező adózók listáján.

Mi okozta a felszámolást?

Az MNV tavaly nyáron közölte, hogy a Malév GH Zrt. 2012 – a Malév Zrt. felszámolásának kezdete – óta alapvető finanszírozási problémákkal küzdött. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér földi kiszolgálói piacán fennálló erős verseny nagyban hozzájárult a társaság veszteséges működéséhez és nehéz likviditási helyzetéhez. A társaságnak ugyan sikerült a 2017-ben megkezdődött reorganizáció eredményeként 2018-ban szerény mértékű nyereséget elérnie, azonban a korábbi években felhalmozott, jelentős veszteségét nem sikerült ledolgozni. Végül a koronavírus-járvány hatására világszinten lebénult légi közlekedés miatt a Malév GH kritikus gazdasági helyzetbe került és 2020 júniusára fizetésképtelenné vált.

Nehéz megítélni, hogy konkrétan mi vezetett a gyenge eredményhez: az egyebek mellett a Wizz Air légitársaság földi kiszolgálást is végző Malév GH 2019-ben rekordárbevételt könyvelhetett el, hiszen a 2018-as 6,1 milliárd forintot 6,3 milliárd forintra sikerült feltornáznia. A probléma, hogy míg 2018-ban minimális nyereséget mutattak ki sok év veszteséges működés után, addig 2019-ben rekordmínusz lett a vége: a -853 millió forinttal még a 2015-ös 600 milliós veszteséget is sikerült überelni.

A cég legutóbbi elérhető, 2019-es beszámolójából az derül ki, hogy ugyan 2019-ben növekedtek a Malév GH bevételei, de a kiadásai még nagyobb mértékben gyarapodtak. Például 500 millió forinttal több lett a bérköltség. Még a fizetésképtelenség bejelentése előtt, április-májusban volt is egy 15 százalékos leépítés, akkor mintegy 65 emberttől köszöntek el. Szintén nem sok jót jelent, hogy az állami társaság rövid lejáratú kötelezettségei is szépen meghíztak: a 2018-as 2,4 milliárd forinttal szemben 2019-ben már 3,7 milliárd forint szerepelt ezen a soron.

Van helyette másik

A Malév GH legnagyobb ügyfele az utóbbi néhány évben a Wizz Air volt, de az állami cég szolgálta ki az Air China, az Air France, a Shanghai Airlines (China Eastern), az Egyptair, az Emirates, a Finnair, a KLM, a TAP Air Portugal, valamint a Tarom repülőgépeit és utasait is a budapesti repülőtéren. A légitársaságok többsége már otthagyta a felszámolás alatt álló céget. A Wizz Air például tavaly novemberben jelentette be, hogy a budapesti járatainak földi kiszolgálási tevékenységére kiírt tendert a brit hátterű Menzies Aviation (Hungary) Kft. nyerte. A felek öt évre írták alá a szerződést.

Az Air China, az Air France, az Egyptair, az Emirates, a Finnair, a KLM és a Tarom viszont a magyar nagyvállalatok tulajdonában lévő Airport Service Budapest Zrt.-hez kerültek át. A cég tavaly júliusban jelentette be, hogy kézhez kapta a kiterjesztett földi kiszolgálási engedélyét, amely fővállalkozóként is feljogosítja a teljeskörű földi kiszolgálási tevékenységre a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A vállalat korábban Demján Sándor érdekeltségeihez tartozott, most a B+N Referencia Zrt., a Civil Zrt. és a Valton-Sec Zrt. tulajdonában van. A Civil Zrt. például Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, a Valton és a B+N is gyakori nyertesei állami (takarítási és vagyonvédelmi) közbeszerzéseknek.

Az üzleti tárgyalásaink eredményeként a Társaság portfoliójában jelenleg prémium kategóriás légitársaságok vannak, és a Kormány által hozott korlátozó intézkedések feloldását követően azzal számolunk, hogy a légiforgalom fokozatosan beindul és az üzletág által termelt veszteség, fokozatosan megszűnik

- olvasható az Airport Service Budapest Zrt. 2020-as beszámolójában. A cég tavaly 2,8 milliárd forintos árbevétel mellett 283 millió forintos veszteséggel zárt.

A cég a honlapján pedig arról írt, hogy a földi kiszolgálási tevékenység ellátásához szükséges csapat bővítését a társaság már megkezdte, zajlik az eszközpark bővítése is, így a pandémiás korlátozások megszűnésével az utasforgalom korábbi szintre való visszaállását már felkészülten tudják fogadni. A Malév GH lassú kiesésével pedig van és lesz is bőven elvégzendő feladata a kormányközeli tulajdonosi háttérrel rendelkező társaságnak.