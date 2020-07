Egy nap alatt 8 ezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Kaliforniában

Hétfőn több mint ezer új fertőzést regisztráltak az északnyugati Washington államban is, ahol már csaknem 37 ezer a diagnosztizált fertőzöttek száma.

A kormányzó közölte azt is, hogy az állam fővárosában, Sacramentóban fertőtlenítés miatt átmenetileg lezárják a törvényhozás épületét. Eric Garcetti, Los Angeles polgármestere a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy a járvány fellángolásában jelentős szerepet játszottak a tüntetések.

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója sajtóértekezleten jelentette be, hogy az elmúlt két hétben 50 százalékkal nőtt a koronavírus okozta Covid-19 nevű betegséggel kórházban kezeltek aránya. A kórházban ápoltak harmada Los Angeles megyében betegedett meg.

