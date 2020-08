Egyre durvábban bünteti az infláció a nyugdíjasokat, jön a kompenzáció

Mivel hét hónap alatt közel 4 százalékos volt a nyugdíjas infláció, és nem úgy tűnik, hogy az árnyomás mérséklődne a nyár utolsó hónapjában, egy, a júliusinál mérsékeltebb, 4 százalékos augusztusi nyugdíjas infláció esetén is mintegy 1,2 százalékponttal lenne magasabb a tényadat az év eleji emelés mértékénék. Vagyis ennek megfelelő összegű kiegészítés érkezhet az év végén a számlákra. Ami éves szinten mintegy 20 ezer forintot jelentene.

Van viszont egy jó hírünk is: biztosra vehető, hogy november táján kompenzációban részesülnek a nyugdíjasok az államtól. Kizárt ugyanis, hogy augusztusban olyan alacsony áremelkedést, pláne árcsökkenést mérjen a KSH, ami megfordítja ezt a folyamatot.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!