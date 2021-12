Egyre kevésbé érteni, miért tálalja bombasikerként az oltási akciót a kormány

A kezdeti nekilódulás után már az első hét végére kifulladt a tömeges vakcinázás, a második héten pedig tovább süllyedtek a számok. Az első és a harmadik oltást igénylők száma is gyakorlatilag megfeleződött. De az akciónak így is van értelme. És a közelgő intézkedésekkel új lendületet is vehet.