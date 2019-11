Eldőlt, nem lesz kötelező a nyelvvizsga az egyetemi felvételinél

A kormány tegnapi ülésén született döntéseket ismertette a mai Kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter tájékoztatása szerint visszavonják a kötelező nyelvvizsga elvárását előíró rendelkezést a felsőoktatási felvételik esetében. Utóbb úgy fogalmazott, hogy elhalasztották a kötelező nyelvvizsga bevezetését, ezt igyekszünk tisztázni a tájékoztatón.

Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón. Illusztráció. (Fotó: MTI) Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón. Illusztráció. (Fotó: MTI)

Jelezte, hogy a felvételi nyelvvizsga követelményről korábban egy konszenzusos döntés született, de időközben megváltozott az érntett szervezetek véleménye. Mint mondta, mind a hallgatói önkormányzat (HÖOK), mind - a miniszter szerint meglepetésre - a nyelvtanárok egyesülete is azt jelezte, hogy komoly károkat okozna a kötelező nyelvvizsga a felsőoktatásban. Gulyás Gergely szerint tudomásul vették az álláspontokat, bár a felmérések szerint az Európai Unió 28 tagállamában az utolsó helyek egyikén állnak a magyarok ebben az összevetésben.

Természetesen szóba került a főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel folytatott tegnapi egyeztetés is a Kormányülésen. Ezzel kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy a felek egymás álláspontját kívánták megismerni a kormányülésen. A kormány jó néhány folyamatban lévő fejlesztést is rendkívül fontosnak tart, de tudomásul veszik, hogy Budapest területén nehézségbe ütközne ezek végrehajtása az önkormányzatok támogatása nélkül. Mindazonáltal a nyugati világ legnagyobb folyamatban lévő kulturális fejlesztésének nevezte a Liget-projektet, amit most kettétört a Fővárosi Közgyűlés döntése, aminek "nem örülnek" a kormányban. Gulyás arról biztosította továbbá a közvéleményt, hogy a kormány minden pénzügyi kötelezettségvállalást teljesíteni fog, amit a 2020-as költségvetésben foglaltak Budapesttel kapcsolatban.

Elhangzott továbbá, hogy az egészségbiztosítási alapot több mint 34 milliárd forinttal emelik, hogy bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat - páldául emlődaganat kezelése - lehessen javítani. A cél a finanszírozási nehézségek oldása, az amúgy a miniszter szerint az elmúlt időszakban rövidülő várólisták további rövidítése.

Kiderült az is, hogy a kormány módosítja a közbeszerzési eljárások szabályozását, mert "élesen el akarják választani" egymástól az uniós pénzekből és a belföldi erőforrásokból történő beruházásokat e tekintetben. Utóbbiak esetében elég lesz, ha a közbeszerzési hatóság állít ki tanúsítványt a jövőben - közölte.